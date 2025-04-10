Тюменский политик Сысоев обозначил главные цели на посту лидера курганской ЛДПР

Депутат тюменской облдумы Владимир Сысоев, недавно назначенный руководителем курганского отделения ЛДПР, обозначил ключевые приоритеты работы на новом посту: усиление местных отделений, взаимодействие с избиркомами и формирование команды кандидатов в облдуму. Об этом он сообщил корреспонденту URA.RU.
«Планирую сосредоточиться на усилении местных отделений партии, ведь это ключевая опора в районах. Кроме того, важно выстроить эффективное взаимодействие с избирательными комиссиями, сформировать сильную команду кандидатов в областную думу и закрепить территории за членами координационного совета», — пояснил Сысоев. Также по его словам, экс-лидер реготделения Юрий Ярушин теперь особенно сосредоточится на руководстве фракцией в облдуме.
Ранее URA.RU сообщало, что Сысоев сменил Юрия Ярушина на посту координатора курганского отделения партии. Внутрипартийные источники называют такое назначение «антикризисным» решением в преддверии выборов. Выборы в курганскую облдуму пройдут 14 сентября 2025 года.
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