Тюменский политик Сысоев обозначил главные цели на посту лидера курганской ЛДПР

Депутат Сысоев заявил, что начнет работу в Кургане с укрепления отделений ЛДПР
© Служба новостей «URA.RU»
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Новый лидер курганской ЛДПР Владимир Сысоев заявил о ставке на местные отделения и сильную команду
Новый лидер курганской ЛДПР Владимир Сысоев заявил о ставке на местные отделения и сильную команду Фото:

Депутат тюменской облдумы Владимир Сысоев, недавно назначенный руководителем курганского отделения ЛДПР, обозначил ключевые приоритеты работы на новом посту: усиление местных отделений, взаимодействие с избиркомами и формирование команды кандидатов в облдуму. Об этом он сообщил корреспонденту URA.RU.

«Планирую сосредоточиться на усилении местных отделений партии, ведь это ключевая опора в районах. Кроме того, важно выстроить эффективное взаимодействие с избирательными комиссиями, сформировать сильную команду кандидатов в областную думу и закрепить территории за членами координационного совета», — пояснил Сысоев. Также по его словам, экс-лидер реготделения Юрий Ярушин теперь особенно сосредоточится на руководстве фракцией в облдуме.

Ранее URA.RU сообщало, что Сысоев сменил Юрия Ярушина на посту координатора курганского отделения партии. Внутрипартийные источники называют такое назначение «антикризисным» решением в преддверии выборов. Выборы в курганскую облдуму пройдут 14 сентября 2025 года.

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Депутат тюменской облдумы Владимир Сысоев, недавно назначенный руководителем курганского отделения ЛДПР, обозначил ключевые приоритеты работы на новом посту: усиление местных отделений, взаимодействие с избиркомами и формирование команды кандидатов в облдуму. Об этом он сообщил корреспонденту URA.RU. «Планирую сосредоточиться на усилении местных отделений партии, ведь это ключевая опора в районах. Кроме того, важно выстроить эффективное взаимодействие с избирательными комиссиями, сформировать сильную команду кандидатов в областную думу и закрепить территории за членами координационного совета», — пояснил Сысоев. Также по его словам, экс-лидер реготделения Юрий Ярушин теперь особенно сосредоточится на руководстве фракцией в облдуме. Ранее URA.RU сообщало, что Сысоев сменил Юрия Ярушина на посту координатора курганского отделения партии. Внутрипартийные источники называют такое назначение «антикризисным» решением в преддверии выборов. Выборы в курганскую облдуму пройдут 14 сентября 2025 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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