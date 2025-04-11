11 апреля 2025

Полмиллиона рублей выдали лучшей спортшколе, выбранной в Курганской области

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Призы получили все школы-участницы
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В Курганской области выбрали лучшие спортшколы. Победительницей стала шадринская ДЮСШ, она получила полмиллиона рублей. Об этом сообщает региональное спортуправление в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

«По итогам конкурса „Лучшая спортивная школа Курганской области“ победительницей стала ДЮСШ города Шадринск. Она получила грант 500 тысяч рублей», — сообщает спортуправление.

Второе место — у ДЮСШ №1 им. А. А. Семенова города Кургана. Бронзу взяла еще одна шадринская спортшкола «Ермак». Всего участвовали 19 организаций.

Успехи спортивных школ Курганской области на региональном уровне подкрепляются их достижениями на всероссийских соревнованиях. Ранее команды из ДЮСШ № 3 города Кургана завоевали золото и бронзу на Всероссийском фестивале футбола «Юные Таланты», что подчеркивает высокий уровень подготовки спортсменов в регионе.

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В Курганской области выбрали лучшие спортшколы. Победительницей стала шадринская ДЮСШ, она получила полмиллиона рублей. Об этом сообщает региональное спортуправление в своей группе в соцсети «ВКонтакте». «По итогам конкурса „Лучшая спортивная школа Курганской области“ победительницей стала ДЮСШ города Шадринск. Она получила грант 500 тысяч рублей», — сообщает спортуправление. Второе место — у ДЮСШ №1 им. А. А. Семенова города Кургана. Бронзу взяла еще одна шадринская спортшкола «Ермак». Всего участвовали 19 организаций. Успехи спортивных школ Курганской области на региональном уровне подкрепляются их достижениями на всероссийских соревнованиях. Ранее команды из ДЮСШ № 3 города Кургана завоевали золото и бронзу на Всероссийском фестивале футбола «Юные Таланты», что подчеркивает высокий уровень подготовки спортсменов в регионе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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