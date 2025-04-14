Житель Кургана добился возмещения убытков от Министерства внутренних дел. Его автомобиль Mercedes, помещенный на спецстоянку в качестве вещественного доказательства по уголовному делу, вернулся с повреждениями. Мужчине выплатят более 160 тысяч рублей, рассказали URA.RU источники, приближенные к правоохранительным органам.
«Мужчина проходит обвиняемым по делу о мошенничестве. Следователи полиции изъяли у него Mercedes и поместили на спецстоянку. Впоследствии авто перемещался с одной стоянки на другую. Затем на машине нашли повреждения. Через суд владелец смог добиться выплаты ущерба», — сообщили источники. Ему заплатят 163 170 рублей.
Информация подтвердилась судебными материалами. Иномарка была изъята в рамках уголовного дела в марте 2021 года. В августе 2022 года машину владельцу вернули. Он увидел, что машина повреждена и пошел в экспертизу. Эксперты при осмотре машины выявили у Mercedes повреждения крыла переднего правого, бампера переднего, крыла заднего правого, крыла переднего левого, капота, крыла заднего левого, бампера заднего, обивки переднего левого сидения, крышки багажника, крюка открытия капота. Стоимость ремонта оценили более чем в 163 тысячи рублей.
Владелец подал иск к полицейским. Следователи в суде утверждали, что мужчина попал в ДТП на машине еще до возбуждения уголовного дела. Повреждения якобы также были получены до изъятия. Суд первой инстанции на претензии владельца машины ответил отказом. Однако апелляционная инстанция встала на сторону хозяина Mercedes.
Было выяснено, что должностным лицом органа внутренних дел ни при изъятии, ни при передаче на хранение транспортного средства акт технического состояния транспортного средства не составлялся. Доказательство получения повреждений в момент ДТП до изъятия также предоставлено не было. Таким образом, повреждения были расценены как следствие небрежности действий сотрудников курганского УМВД, не обеспечившими сохранность иномарки.
Суд пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения требований о возмещении вреда. Сумма будет выплачена за счет казны Российской Федерации в лице МВД. Кассационная инстанция оставила данное решение в силе.
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