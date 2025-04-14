Глава МЧС Куренков отчитался Путину о ситуации с паводком в Тюменской области

Руководитель МЧС России Александр Куренков сообщил президенту РФ Владимиру Путину о паводковой обстановке в Тюменской области. Он подчеркнул важность сотрудничества с Казахстаном для предотвращения негативных последствий.
«В Тюменской области на реке Ишим продолжается подъем воды в связи с интенсивным таянием снега и заполнением водохранилищ на территории Республики Казахстан. Для недопущения масштабных последствий паводка налажено тесное взаимодействие с казахскими коллегами», — цитируют слова Куренкова в telegram-канале «Информационный Центр правительства Тюменской области». Постоянный обмен данными помогает следить за прохождением паводковых вод и при ухудшении ситуации оперативно принимать меры для ее нормализации.
МЧС уделяет особое внимание югу Урала, Сибири и Поволжью. В начале апреля в бассейнах рек Иртыш, Обь и Анкара зафиксирован подъем воды, из-за чего были подтоплены низменные территории.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Тюменской области на реках Исеть, Карасуль, Вагай, Иртыш и Ишим уровень воды превысил пойменную отметку. Из-за интенсивного таяния снега реки переполняются и вода выходит за пределы берегов.
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