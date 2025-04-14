14 апреля 2025

Глава МЧС Куренков отчитался Путину о ситуации с паводком в Тюменской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Куренков подчеркнул важность взаимодействия с казахскими коллегами (архивное фото)
Куренков подчеркнул важность взаимодействия с казахскими коллегами (архивное фото) Фото:

Руководитель МЧС России Александр Куренков сообщил президенту РФ Владимиру Путину о паводковой обстановке в Тюменской области. Он подчеркнул важность сотрудничества с Казахстаном для предотвращения негативных последствий.

«В Тюменской области на реке Ишим продолжается подъем воды в связи с интенсивным таянием снега и заполнением водохранилищ на территории Республики Казахстан. Для недопущения масштабных последствий паводка налажено тесное взаимодействие с казахскими коллегами», — цитируют слова Куренкова в telegram-канале «Информационный Центр правительства Тюменской области». Постоянный обмен данными помогает следить за прохождением паводковых вод и при ухудшении ситуации оперативно принимать меры для ее нормализации.

МЧС уделяет особое внимание югу Урала, Сибири и Поволжью. В начале апреля в бассейнах рек Иртыш, Обь и Анкара зафиксирован подъем воды, из-за чего были подтоплены низменные территории.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Тюменской области на реках Исеть, Карасуль, Вагай, Иртыш и Ишим уровень воды превысил пойменную отметку. Из-за интенсивного таяния снега реки переполняются и вода выходит за пределы берегов.

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Руководитель МЧС России Александр Куренков сообщил президенту РФ Владимиру Путину о паводковой обстановке в Тюменской области. Он подчеркнул важность сотрудничества с Казахстаном для предотвращения негативных последствий. «В Тюменской области на реке Ишим продолжается подъем воды в связи с интенсивным таянием снега и заполнением водохранилищ на территории Республики Казахстан. Для недопущения масштабных последствий паводка налажено тесное взаимодействие с казахскими коллегами», — цитируют слова Куренкова в telegram-канале «Информационный Центр правительства Тюменской области». Постоянный обмен данными помогает следить за прохождением паводковых вод и при ухудшении ситуации оперативно принимать меры для ее нормализации. МЧС уделяет особое внимание югу Урала, Сибири и Поволжью. В начале апреля в бассейнах рек Иртыш, Обь и Анкара зафиксирован подъем воды, из-за чего были подтоплены низменные территории. Ранее URA.RU рассказывало, что в Тюменской области на реках Исеть, Карасуль, Вагай, Иртыш и Ишим уровень воды превысил пойменную отметку. Из-за интенсивного таяния снега реки переполняются и вода выходит за пределы берегов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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