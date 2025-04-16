Бастрыкин взял на контроль расселение разваливающегося дома в Ялуторовске

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Проблемы жильцов аварийного дома на контроле у Бастрыкина
Проблемы жильцов аварийного дома на контроле у Бастрыкина Фото:

Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль процесс расселения аварийного дома в Ялуторовске (Тюменская область), где нет фундамента и рушатся перекрытия между этажами. Об этом сообщает пресс-служба федерального ведомства.

«В инфоцентр СК России поступило обращение по вопросу длительного непринятия мер к расселению жильцов дома по улице 2211 километр в Ялуторовске. Здание 1970 года постройки признано аварийным в 2016 году. В настоящее время у него отсутствует фундамент, нарушена целостность кровли и несущих конструкций, а также разрушаются межэтажные перекрытия. Несмотря на многочисленные обращения граждан, меры к предоставлению им благоустроенных жилых помещений не принимаются», — говорится в сообщении ведомства.

Александр Бастрыкин поручил главе областного следственного управления Александру Кублякову провести проверку и доложить о ее результатах. Ранее глава СК РФ потребовал доклад по делу о нападении на подростка из Тюмени.

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Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль процесс расселения аварийного дома в Ялуторовске (Тюменская область), где нет фундамента и рушатся перекрытия между этажами. Об этом сообщает пресс-служба федерального ведомства. «В инфоцентр СК России поступило обращение по вопросу длительного непринятия мер к расселению жильцов дома по улице 2211 километр в Ялуторовске. Здание 1970 года постройки признано аварийным в 2016 году. В настоящее время у него отсутствует фундамент, нарушена целостность кровли и несущих конструкций, а также разрушаются межэтажные перекрытия. Несмотря на многочисленные обращения граждан, меры к предоставлению им благоустроенных жилых помещений не принимаются», — говорится в сообщении ведомства. Александр Бастрыкин поручил главе областного следственного управления Александру Кублякову провести проверку и доложить о ее результатах. Ранее глава СК РФ потребовал доклад по делу о нападении на подростка из Тюмени.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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