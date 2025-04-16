Бастрыкин взял на контроль расселение разваливающегося дома в Ялуторовске

Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль процесс расселения аварийного дома в Ялуторовске (Тюменская область), где нет фундамента и рушатся перекрытия между этажами. Об этом сообщает пресс-служба федерального ведомства.
«В инфоцентр СК России поступило обращение по вопросу длительного непринятия мер к расселению жильцов дома по улице 2211 километр в Ялуторовске. Здание 1970 года постройки признано аварийным в 2016 году. В настоящее время у него отсутствует фундамент, нарушена целостность кровли и несущих конструкций, а также разрушаются межэтажные перекрытия. Несмотря на многочисленные обращения граждан, меры к предоставлению им благоустроенных жилых помещений не принимаются», — говорится в сообщении ведомства.
Александр Бастрыкин поручил главе областного следственного управления Александру Кублякову провести проверку и доложить о ее результатах. Ранее глава СК РФ потребовал доклад по делу о нападении на подростка из Тюмени.
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