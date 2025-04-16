Мнения заводчан о причинах нападения двух собак на человека в Перми разделились

Среди сотрудников АО «ОДК — Пермские моторы» сейчас обсуждают две популярные версии о причинах нападения собак на человека. Об этом URA.RU рассказали сразу несколько источников на производстве. Резонансный инцидент произошел 15 апреля у проходной завода.
«Собаки ждали своего хозяина. Все было спокойно, мимо проходили люди. Одна — отвязалась, но никуда не уходила, стояла рядом. Отвязать второе животное решили два работника завода. При этом собаке настучали по морде ключами. Потом их отвели на парковку, калитку стянули поводком. А пострадал мимо проходящий человек», — пояснили собеседники агентства.
По второй версии, собаки изначально свободно бегали по стоянке без намордников. Пожилому мужчине пришлось отбиваться от них ключами. Другому — удалось обезвредить животное и схватить за поводок. Собак привязали рядом. Сотрудники завода отправились на свои рабочие места, рассказав охране на проходной о случившемся. Через какое-то время питбультерьеры отвязались и напали на первого встречного.
В беседе с URA.RU владелец питомника «Security staff» Ирина Попкова объяснила, что агрессивно настроенные животные не могли остановиться, искали новую жертву. По ее мнению, собак преднамеренно разозлили до этого.
Состояние пострадавшего оценивается как удовлетворительное. Он продолжает лечение в условиях стационара. Владелец собак свою вину признал и готов возместить ущерб. При этом мужчина наотрез отказывается их усыплять. Произошедшим уже заинтересовались следователи. Разбирательство поставлено на контроль в главке СКР.
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