Парк Лагунова - действительно сказочное место
Парк имени Константина Лагунова в Тюмени вошел в пятерку лучших парков страны среди городов с населением от 300 тысяч до одного миллиона человек. Интересно, что такого результата помогли добиться сами горожане — они проголосовали за преображение этой зоны на платформе «Я решаю!». О том, как выглядит это место и чем оно так привлекает внимание — в материале URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!