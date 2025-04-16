16 апреля 2025

Как выглядит тюменский парк, попавший в ТОП-5 лучших в России. Фоторепортаж

Тюменский парк имени Константина Лагунова стал одним из лучших в России
© Служба новостей «URA.RU»
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Парк Лагунова - действительно сказочное место
Парк Лагунова - действительно сказочное место Фото:

Парк имени Константина Лагунова в Тюмени вошел в пятерку лучших парков страны среди городов с населением от 300 тысяч до одного миллиона человек. Интересно, что такого результата помогли добиться сами горожане — они проголосовали за преображение этой зоны на платформе «Я решаю!». О том, как выглядит это место и чем оно так привлекает внимание — в материале URA.RU.

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Парк имени Константина Лагунова в Тюмени вошел в пятерку лучших парков страны среди городов с населением от 300 тысяч до одного миллиона человек. Интересно, что такого результата помогли добиться сами горожане — они проголосовали за преображение этой зоны на платформе «Я решаю!». О том, как выглядит это место и чем оно так привлекает внимание — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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