У машины разбито заднее стекло, на кузове вмятина от пневматического оружия (архивное фото)
В прошедшие выходные в Восточном районе Тюмени был обстрелян автомобиль. Инцидент произошел возле первого корпуса школы №63, информация появилась в социальных сетях.
У автомобиля разбито заднее стекло
«В выходные в Восточном кто-то развлекался стрельбой из пневматики. Разбили заднее стекло. На кузове рядом характерная вмятина. Участковый сказал, именно от пневматического оружия», — сообщили в telegram-канале «ЧС Тюмень».
Владелец автомобиля ищет возможных свидетелей происшествия. Он также сообщил, что уже написал заявление в полицию.
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