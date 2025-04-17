17 апреля 2025

В Тюмени возле школы обстреляли машину. Фото

В Тюмени на выходных в Восточном районе обстреляли машину из пневматики
© Служба новостей «URA.RU»
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У машины разбито заднее стекло, на кузове вмятина от пневматического оружия (архивное фото)
У машины разбито заднее стекло, на кузове вмятина от пневматического оружия (архивное фото) Фото:

В прошедшие выходные в Восточном районе Тюмени был обстрелян автомобиль. Инцидент произошел возле первого корпуса школы №63, информация появилась в социальных сетях.

У автомобиля разбито заднее стекло
У автомобиля разбито заднее стекло
Фото:

«В выходные в Восточном кто-то развлекался стрельбой из пневматики. Разбили заднее стекло. На кузове рядом характерная вмятина. Участковый сказал, именно от пневматического оружия», — сообщили в telegram-канале «ЧС Тюмень».

Владелец автомобиля ищет возможных свидетелей происшествия. Он также сообщил, что уже написал заявление в полицию.

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В прошедшие выходные в Восточном районе Тюмени был обстрелян автомобиль. Инцидент произошел возле первого корпуса школы №63, информация появилась в социальных сетях. «В выходные в Восточном кто-то развлекался стрельбой из пневматики. Разбили заднее стекло. На кузове рядом характерная вмятина. Участковый сказал, именно от пневматического оружия», — сообщили в telegram-канале «ЧС Тюмень». Владелец автомобиля ищет возможных свидетелей происшествия. Он также сообщил, что уже написал заявление в полицию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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