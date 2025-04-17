17 апреля 2025

Рекордно низкое количество свалок мусора отмечено в Курганской области. Инфографика

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Курганской области отмечено рекордно низкое количество свалок
В Курганской области отмечено рекордно низкое количество свалок Фото:

В 2024 году в Курганской области было зафиксировано пять незаконных свалок мусора. Это самый низкий показатель за все время мониторинга. Об этом сообщает Федеральная служба по надзору в сфере природопользования.

Количество несанкционированных свалок отходов на территории Курганской области
Количество несанкционированных свалок отходов на территории Курганской области
Фото:

«В 2024 году в Курганской области количество несанкционированных свалок отходов составило — пять», — говорится на сайте государственной статистики ЕМИСС. Отмечается, что этот показатель в 14 раз меньше, чем в 2020 году. Наблюдается устойчивая тенденция снижения количества незаконных свалок.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане за 2024 год к административной ответственности привлечено более двух тысяч нарушителей правил благоустройства. Основные нарушения связаны с мусором и сливом загрязняющих веществ. Общая сумма штрафов составила более шести миллионов рублей. Наиболее частые нарушения включают несоблюдение требований по уборке территорий, непроведение работ по подметанию, очистке от мусора и окосу травы, а также сброс мусора и слив загрязняющих веществ.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В 2024 году в Курганской области было зафиксировано пять незаконных свалок мусора. Это самый низкий показатель за все время мониторинга. Об этом сообщает Федеральная служба по надзору в сфере природопользования. «В 2024 году в Курганской области количество несанкционированных свалок отходов составило — пять», — говорится на сайте государственной статистики ЕМИСС. Отмечается, что этот показатель в 14 раз меньше, чем в 2020 году. Наблюдается устойчивая тенденция снижения количества незаконных свалок. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане за 2024 год к административной ответственности привлечено более двух тысяч нарушителей правил благоустройства. Основные нарушения связаны с мусором и сливом загрязняющих веществ. Общая сумма штрафов составила более шести миллионов рублей. Наиболее частые нарушения включают несоблюдение требований по уборке территорий, непроведение работ по подметанию, очистке от мусора и окосу травы, а также сброс мусора и слив загрязняющих веществ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...