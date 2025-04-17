В 2024 году в Курганской области было зафиксировано пять незаконных свалок мусора. Это самый низкий показатель за все время мониторинга. Об этом сообщает Федеральная служба по надзору в сфере природопользования.
«В 2024 году в Курганской области количество несанкционированных свалок отходов составило — пять», — говорится на сайте государственной статистики ЕМИСС. Отмечается, что этот показатель в 14 раз меньше, чем в 2020 году. Наблюдается устойчивая тенденция снижения количества незаконных свалок.
Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане за 2024 год к административной ответственности привлечено более двух тысяч нарушителей правил благоустройства. Основные нарушения связаны с мусором и сливом загрязняющих веществ. Общая сумма штрафов составила более шести миллионов рублей. Наиболее частые нарушения включают несоблюдение требований по уборке территорий, непроведение работ по подметанию, очистке от мусора и окосу травы, а также сброс мусора и слив загрязняющих веществ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».