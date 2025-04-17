17 апреля 2025

Автобусный маршрут из Шадринска закроют летом

© Служба новостей «URA.RU»
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Маршрут №105 Шадринск — Макарово будет закрыт летом
Маршрут №105 Шадринск — Макарово будет закрыт летом Фото:

В Шадринске (Курганская область) с 8 июля 2025 года прекратит работу автобусный маршрут №105 Шадринск — Макарово. Информация об этом содержится в заявлении предпринимателя Елены Сухановой, направленном в Департамент экономического развития Курганской области. Об этом сообщает telegram-канал «Курганский транспорт».

«Согласно части 3 статьи 29 Федерального закона от 13.07.2015 N 220-ФЗ действие выданного перевозчику свидетельства об осуществлении перевозок по этому маршруту прекращается с 8 июля 2025 года», — пишет tg-канал. Ранее компания, совладельцем которой является Суханова (30% доли), уже отказалась от перевозок по маршруту №101 Шадринск — Погорелка.

Ранее URA.RU сообщало, что тарифы на междугородние маршруты в Курганской области выросли на 15%. С 17 апреля цена поднялась по маршрутам Курган — Утятское и Галишово.

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В Шадринске (Курганская область) с 8 июля 2025 года прекратит работу автобусный маршрут №105 Шадринск — Макарово. Информация об этом содержится в заявлении предпринимателя Елены Сухановой, направленном в Департамент экономического развития Курганской области. Об этом сообщает telegram-канал «Курганский транспорт». «Согласно части 3 статьи 29 Федерального закона от 13.07.2015 N 220-ФЗ действие выданного перевозчику свидетельства об осуществлении перевозок по этому маршруту прекращается с 8 июля 2025 года», — пишет tg-канал. Ранее компания, совладельцем которой является Суханова (30% доли), уже отказалась от перевозок по маршруту №101 Шадринск — Погорелка. Ранее URA.RU сообщало, что тарифы на междугородние маршруты в Курганской области выросли на 15%. С 17 апреля цена поднялась по маршрутам Курган — Утятское и Галишово.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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