Автобусный маршрут из Шадринска закроют летом

В Шадринске (Курганская область) с 8 июля 2025 года прекратит работу автобусный маршрут №105 Шадринск — Макарово. Информация об этом содержится в заявлении предпринимателя Елены Сухановой, направленном в Департамент экономического развития Курганской области. Об этом сообщает telegram-канал «Курганский транспорт».
«Согласно части 3 статьи 29 Федерального закона от 13.07.2015 N 220-ФЗ действие выданного перевозчику свидетельства об осуществлении перевозок по этому маршруту прекращается с 8 июля 2025 года», — пишет tg-канал. Ранее компания, совладельцем которой является Суханова (30% доли), уже отказалась от перевозок по маршруту №101 Шадринск — Погорелка.
Ранее URA.RU сообщало, что тарифы на междугородние маршруты в Курганской области выросли на 15%. С 17 апреля цена поднялась по маршрутам Курган — Утятское и Галишово.
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