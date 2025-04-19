В Кургане на двух пожарах в многоэтажках спасены 46 человек, среди них шестеро детей

В Кургане 20 апреля произошли два пожара в многоквартирных домах. Благодаря оперативной работе пожарных спасены 46 человек, в том числе шестеро детей. Об этом сообщает МЧС по Курганской области.
«В Кургане на 2 пожарах в многоэтажках спасены 46 человек На улице Половинская 20 апреля загорелась квартира на 1 этаже. С помощью специальных масок огнеборцы МЧС России спасли 21 человека, в том числе 2 детей», — говорится в telegram-канале «МЧС Курганской области».
Второй пожар случился на третьем этаже дома по улице Красина. Спасено 25 человек, включая четырех детей. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. На месте работали 15 огнеборцев и 4 единицы техники. По предварительным данным, причиной обоих пожаров стало неисправное электрооборудование или электросеть.
За последние сутки в Курганской области было ликвидировано 18 пожаров, среди которых — возгорания в жилых домах, хозяйственных постройках и на открытых территориях. В одном из случаев причиной пожара стала детская шалость с огнем, а в других — неисправное электрооборудование. МЧС региона регулярно напоминает жителям о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности и использовать только исправные электроприборы.
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