Первый конкурс профессионального мастерства «Лица труда» в Кургане, который инициировал депутат Госдумы Сергей Лисовский, завершился яркой церемонией награждения победителей в пяти номинациях. Мероприятие прошло в областной Филармонии. Ведущим и хедлайнером выступил артист Владимир Маркин. Гостями праздника стали члены правительства региона, руководители предприятий, профессиональных учебных заведений, медицинских организаций, участники конкурса, их коллеги и родственники. Главные моменты — в репортаже URA.RU.
«Мы очень волновались, как пройдет конкурс, будет ли желание участвовать в нем. Оказалось, что есть желание, есть энтузиазм, молодежь откликнулась. Хочу поблагодарить губернатора Курганской области Вадима Шумкова, без его поддержки конкурс бы не состоялся. Мы увидели, что конкурс нужен нам, вам, стране», — сказал Лисовский, открывая церемонию. Он отметил, что конкурс профмастерства прославляет людей востребованных профессий, на ком держится величие страны.
Вице-губернатор Курганской области Андрей Алексеев выразил надежду, что конкурс «Лица труда» запустит волну схожих мероприятий и количество номинаций будет расти. «Все ребята большие молодцы — они не на слове, а на деле меняют вместе с нами Курганскую область к лучшему. И самое, на мой взгляд, главное — меняют стереотипы о своих профессиях, доказывая, что быть медсестрой, наладчиком ЧПУ или электромонтажником — это не просто работа, а настоящее призвание. Это интересные, достойные профессии, которые очень важны», — сказал он.
Имена победителей конкурса организаторы держали в секрете. Поэтому финалисты испытали волнительное ожидание, когда заветный конверт с фамилиями победителей оказывался в руках Лисовского. Для некоторых победа оказалась приятной неожиданностью.
«Сестринское дело»
Победительницей в номинации «Сестринское дело» стала медицинская сестра ФГБУ НМИЦ ТО им. академика Г. А. Илизарова Валентина Дерило. «Эмоций испытала массу: от радости до неверия в свою победу. Конкурс вдохновил идти вперед: на примете уже есть пара профессиональных конкурсов для участия. В конкурсе „Лица труда“ участвовать было волнительно, но несложно — мы демонстрировали действия из повседневной работы. Меня поддерживали коллеги, наставники. Участники конкурса тоже подобрались доброжелательные, мы обменивались опытом, поддерживали друг друга», — поделилась Валентина. Победительница отметила, что денежный приз планирует потратить на семейную мечту — автомобиль. Специальный приз — бронзовая антикварная статуэтка будет напоминать о победе в конкурсе. «Я ее передам детям и внукам, чтобы они ровнялись на мой уровень и были достойны в своих профессиях. Я свой вклад внесу, чтобы дети мои тоже были лицами труда», — подвернула победительница.
Второе место заняла медицинская сестра ГБУ «Курганский областной кардиологический диспансер» Марина Орлова. Третье место у медсестры ГБУ «Курганская детская поликлиника» Веры Хребтовой.
Наладчик станков с ЧПУ
Первое место в номинации «Наладчик станков с ЧПУ» получил работник ООО «РТМТ» Илья Глазунов. В профессии он трудится семь лет. «Эмоции шикарные. Не думал, что смогу одержать победу, так как в конкурсе было много опытных участников, которые знают свое дело. Конкурс очень интересный, позволяет обменятся опытом с профессионалами. Я участвовал впервые в конкурсах, если будет возможность, приму участие и в других состязаниях профмастерства», — рассказал Глазунов.
«Серебро» номинации забрал наладчик станков с ЧПУ АО «АК Корвет» Артем Смеркис. «Бронзу» забрал работник ООО «Завод асфальтобетонных установок» Михаил Ошев.
Номинация «Электромонтаж»
Первое место в номинации «Электромонтаж» получил сотрудник ООО «Завод Асфальтобетонных Установок» Сергей Емельянов. Награду вместо победителя на сцене принимал его отец. Сам Сергей уехал в г. Калугу на межрегиональный конкурс профмастерства, представлять Зауралье.
Второе место завоевал электромонтер Учебно-производственного комплекса «Курганский государственный колледж» Александр Гарифуллин. Третье место взяла электромонтер АО «Курганский автобусный завод» Алина Багрова. Ее выход на сцену запомнился активной поддержкой коллег из зала.
Номинация «IT-специальность»
Победитель номинации студент курганского технического колледжа и сотрудник ООО «ТАКСТЕЛЕКОМ» Вячеслав Вяткин имеет большой опыт участия в конкурсах. «Не пожалел, что принял участие в конкурсе „Лица труда“. Особенно запомнилась защита проекта. Было трудно, так как на проект отвели сжатые сроки. Победу одержал впервые, очень этому рад», — отметил он.
Второе место в номинации получил сотрудник ДТ «Кванториум» Александр Фокша. Третье место — у Егора Хохлова из ООО «СтартСет».
Номинация «Сварка»
Сварщик ЗАО «Курганстальмост» Кирилл Ушаков одержал победу в конкурсе «Лица труда». Для него это второй опыт конкурсных состязаний профессионалов. Большую роль для него сыграл наставник. «Очень раз, что занял первое место. Для меня это неожиданно, так как трое участников были более опытные сварщики, а я еще молод», — отметил он. Самым волнительным моментом для участника стало ожидание результатов лабораторных испытаний сварного шва.
Второе место в номинации занял работник ОАО «Курганмашзавод» Михаил Загвоздин. Третье место получил сварщик ООО «Центр аттестации» Андрей Каблуков.
Творческий сюрприз
Атмосферу праздника для гостей и участников конкурса «Лица труда» создавали курганские творческие коллективы: кавер-группа «Патефон», вокальная студия «Рондо», танцевальный коллектив «Казачий пляс». Владимир Маркин до церемонии объявил для участников и их коллег вокальный конкурс. Победители отбора исполнили на сцене песни военных лет. В конце вечера Маркин порадовал публику своими хитами.
Первый конкурс «Лица труда» удался, отмечают организаторы. Для победителей провели фотосессию, они станут участниками фотовыставок в Москве и Курганской области. За первое место победители получили по 250 тысяч рублей и бронзовые статуэтки. За второе место — 150 тысяч рублей, за третье место — 100 тысяч рублей. О том, как проходил финальный этап конкурса профмастерства — читайте в репортаже URA.RU.
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