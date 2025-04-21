В курганской заброшке ребенок провалился под пол

В селе Центральное (Курганская область) 12-летний подросток получил травму, провалившись под гнилой пол в заброшенном доме. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по области.
«Сотрудники МЧС России помогли мальчику выбраться и передали медицинским работникам. Ребенок госпитализирован с переломом голени», — пишет ведомство.
МЧС также напоминает о рисках, связанных с пребыванием в заброшенных зданиях: дети могут провалиться под гнилой пол, пораниться о торчащие гвозди или осколки стекла, а также получить травмы из-за обрушения конструкций. В ведомстве подчеркивают, что подобные инциденты можно предотвратить, если соблюдать правила безопасности. В частности, запрещено заходить в разрушенные или неэксплуатируемые сооружения, а также приближаться к элементам конструкций, которые могут обрушиться. Особое внимание стоит уделять тому, чтобы дети не играли в опасных местах и не контактировали с электрическими проводами.
Ранее в Притобольном округе приступили к ликвидации заброшенных строений. Аварийные объекты подлежат сносу. Основная угроза таких зданий заключается в риске возникновения пожаров.
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