21 апреля 2025

В курганской заброшке ребенок провалился под пол

© Служба новостей «URA.RU»
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Подросток получил травму на заброшке
Подросток получил травму на заброшке Фото:

В селе Центральное (Курганская область) 12-летний подросток получил травму, провалившись под гнилой пол в заброшенном доме. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по области.

«Сотрудники МЧС России помогли мальчику выбраться и передали медицинским работникам. Ребенок госпитализирован с переломом голени», — пишет ведомство.

МЧС также напоминает о рисках, связанных с пребыванием в заброшенных зданиях: дети могут провалиться под гнилой пол, пораниться о торчащие гвозди или осколки стекла, а также получить травмы из-за обрушения конструкций. В ведомстве подчеркивают, что подобные инциденты можно предотвратить, если соблюдать правила безопасности. В частности, запрещено заходить в разрушенные или неэксплуатируемые сооружения, а также приближаться к элементам конструкций, которые могут обрушиться. Особое внимание стоит уделять тому, чтобы дети не играли в опасных местах и не контактировали с электрическими проводами.

Ранее в Притобольном округе приступили к ликвидации заброшенных строений. Аварийные объекты подлежат сносу. Основная угроза таких зданий заключается в риске возникновения пожаров.

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В селе Центральное (Курганская область) 12-летний подросток получил травму, провалившись под гнилой пол в заброшенном доме. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по области. «Сотрудники МЧС России помогли мальчику выбраться и передали медицинским работникам. Ребенок госпитализирован с переломом голени», — пишет ведомство. МЧС также напоминает о рисках, связанных с пребыванием в заброшенных зданиях: дети могут провалиться под гнилой пол, пораниться о торчащие гвозди или осколки стекла, а также получить травмы из-за обрушения конструкций. В ведомстве подчеркивают, что подобные инциденты можно предотвратить, если соблюдать правила безопасности. В частности, запрещено заходить в разрушенные или неэксплуатируемые сооружения, а также приближаться к элементам конструкций, которые могут обрушиться. Особое внимание стоит уделять тому, чтобы дети не играли в опасных местах и не контактировали с электрическими проводами. Ранее в Притобольном округе приступили к ликвидации заброшенных строений. Аварийные объекты подлежат сносу. Основная угроза таких зданий заключается в риске возникновения пожаров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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