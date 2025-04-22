22 апреля 2025

WP: США перестали собирать информацию о преступлениях РФ на Украине

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США упразднили группу, занимавшуюся сбором данных о якобы преступлениях РФ на Украине
США упразднили группу, занимавшуюся сбором данных о якобы преступлениях РФ на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Администрация США расформировала рабочую группу по сбору информации о якобы совершенных Россией преступлениях на Украине. Об этом говорится в материале газеты The Washington Post. 

«Администрация президента США Дональда Трампа предпринимает согласованные усилия по отмене инициатив. Направленных на привлечение России и союзников к ответственности за предполагаемые преступления на Украине», — говорится в материале газеты. Она ссылается на двух собеседников, знакомых с процессами.

При этом Кремль собирается в скором времени передать США информацию о военных преступлениях ВСУ во время пасхального перемирия. Об этом ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Администрация США расформировала рабочую группу по сбору информации о якобы совершенных Россией преступлениях на Украине. Об этом говорится в материале газеты The Washington Post.  «Администрация президента США Дональда Трампа предпринимает согласованные усилия по отмене инициатив. Направленных на привлечение России и союзников к ответственности за предполагаемые преступления на Украине», — говорится в материале газеты. Она ссылается на двух собеседников, знакомых с процессами. При этом Кремль собирается в скором времени передать США информацию о военных преступлениях ВСУ во время пасхального перемирия. Об этом ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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