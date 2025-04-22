Администрация США расформировала рабочую группу по сбору информации о якобы совершенных Россией преступлениях на Украине. Об этом говорится в материале газеты The Washington Post.
«Администрация президента США Дональда Трампа предпринимает согласованные усилия по отмене инициатив. Направленных на привлечение России и союзников к ответственности за предполагаемые преступления на Украине», — говорится в материале газеты. Она ссылается на двух собеседников, знакомых с процессами.
При этом Кремль собирается в скором времени передать США информацию о военных преступлениях ВСУ во время пасхального перемирия. Об этом ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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