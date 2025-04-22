У мэра Екатеринбурга есть три способа уволить упрямого зама: варианты развития мега-скандала

Глава Екатеринбурга Орлов поговорит с вице-мэром Бубновым, отказавшимся уходить

23 апреля 2025 в 09:07 Размер текста - 17 +

Что Алексей Бубнов (слева) уйдет, было объявлено 18 апреля Фото: Илья Московец © URA.RU Судьба вице-мэра Екатеринбурга Алексея Бубнова, лишенного всех полномочий, но отказавшегося уходить в отставку, может решиться 23 апреля — с возвращением на рабочее место главы города Алексея Орлова. У него есть три варианта расставания с упрямым подчиненным. Разобраться URA.RU помог бывший руководитель аппарата гордумы Алексей Ситник, имеющий 20-летний стаж муниципальной службы. 16 апреля на встрече со СМИ врио губернатора Денис Паслер заявил, что ему не нравится качество уборки в столице. Днем 18-го Орлов заявил URA.RU, что Бубнов уходит, его должность ликвидируют, а функционал перераспределят между двумя другими вице-мэрами — Рустамом Галямовым (займется благоустройством общественных пространств — в дополнение к транспорту и строительству) и Владимиром Гейко (займется уборкой — в дополнение к ЖКХ и экологии). Мэр рассказывал агентству, что решение по Бубнову зрело давно. Общаться с Бубновым 18 апреля он не стал, поручив оформить его увольнение подчиненным. Бубнову передали, что «решение принято и обсуждать его не нужно», а также предложили денежную компенсацию и варианты трудоустройства, рассказывал URA.RU источник. Но подписывать бумаги Бубнов не стал. А утром 21 апреля как ни в чем не бывало пришел на работу и даже собрал совещание. «Мой текущий статус мне непонятен. Сказать мне вам нечего, на этом совещание закончено», — передает примерное содержание месседжа Бубнова свидетель. При этом Галямов и Гейко к тому моменту уже взяли на себя отнятый у Бубнова функционал. Новость по теме «Уволенный» замглавы Екатеринбурга вернулся на работу, в мэрии дикий раздор — пока Орлов в Москве Орлов все это время был в командировке. Все ждали его. «Вероятно, он пообщается с Бубновым, попробует его убедить покинуть администрацию по-хорошему», — полагает один из собеседников. По словам Ситника, если этот — самый простой — сценарий с уходом по собственному желанию не будет реализован, Бубнова могут попытаться отправить в отставку по сокращению. На это потребуется время. «При этом администрация должна уведомить Бубнова за два месяца до увольнения. А также предложить ему свободные должности на выбор, соответствующие его компетенциям — даже с более низкой зарплатой (ранее URA.RU сообщало, что Бубнов, возможно, рассчитывает, на свободную с февраля должность вице-мэра по финансам — прим. ред.). Если Бубнов официально откажется от вакансий, ему обязаны предоставить гарантии, установленные трудовым законодательством», — уточнил Ситник. Важно при этом, что согласовывать уменьшение количества заместителей Орлову с гордумой не нужно. «Поскольку структура администрации не меняется. В Уставе города прописано, что у главы не больше восьми замов», — объяснил Ситник. Другой вариант — самый жесткий — увольнение «по статье». «Основания увольнения по инициативе работодателя предусмотрены Трудовым кодексом, где в том числе есть такие основания, как сокращение численности, неисполнение и грубое нарушение трудовых обязанностей, прогул, которые должны быть подтверждены документально. Дополнительные условия для увольнения есть в законе „О муниципальной службе“, это дисквалификация и несоблюдение ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой. Простыми словами, должны быть серьезные дисциплинарные взыскания. Например, к Бубнову могут направить проверку, аудит, поднять его старые дела — и выявить какие-нибудь нарушения. Иначе за что наказать человека, который ни за что не отвечает?» — говорит Ситник, отмечая, что Бубнов будет иметь возможность обжаловать решение работодателя в суде и восстановиться. Таких скандалов в муниципальной власти еще не было. Каким-то образом разрешать его придется вице-мэру Марине Фадеевой — управделами администрации, которой Орлов доверяет как раз решение самых нетривиальных задач. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Судьба вице-мэра Екатеринбурга Алексея Бубнова, лишенного всех полномочий, но отказавшегося уходить в отставку, может решиться 23 апреля — с возвращением на рабочее место главы города Алексея Орлова. У него есть три варианта расставания с упрямым подчиненным. Разобраться URA.RU помог бывший руководитель аппарата гордумы Алексей Ситник, имеющий 20-летний стаж муниципальной службы. 16 апреля на встрече со СМИ врио губернатора Денис Паслер заявил, что ему не нравится качество уборки в столице. Днем 18-го Орлов заявил URA.RU, что Бубнов уходит, его должность ликвидируют, а функционал перераспределят между двумя другими вице-мэрами — Рустамом Галямовым (займется благоустройством общественных пространств — в дополнение к транспорту и строительству) и Владимиром Гейко (займется уборкой — в дополнение к ЖКХ и экологии). Мэр рассказывал агентству, что решение по Бубнову зрело давно. Общаться с Бубновым 18 апреля он не стал, поручив оформить его увольнение подчиненным. Бубнову передали, что «решение принято и обсуждать его не нужно», а также предложили денежную компенсацию и варианты трудоустройства, рассказывал URA.RU источник. Но подписывать бумаги Бубнов не стал. А утром 21 апреля как ни в чем не бывало пришел на работу и даже собрал совещание. «Мой текущий статус мне непонятен. Сказать мне вам нечего, на этом совещание закончено», — передает примерное содержание месседжа Бубнова свидетель. При этом Галямов и Гейко к тому моменту уже взяли на себя отнятый у Бубнова функционал. Орлов все это время был в командировке. Все ждали его. «Вероятно, он пообщается с Бубновым, попробует его убедить покинуть администрацию по-хорошему», — полагает один из собеседников. По словам Ситника, если этот — самый простой — сценарий с уходом по собственному желанию не будет реализован, Бубнова могут попытаться отправить в отставку по сокращению. На это потребуется время. «При этом администрация должна уведомить Бубнова за два месяца до увольнения. А также предложить ему свободные должности на выбор, соответствующие его компетенциям — даже с более низкой зарплатой (ранее URA.RU сообщало, что Бубнов, возможно, рассчитывает, на свободную с февраля должность вице-мэра по финансам — прим. ред.). Если Бубнов официально откажется от вакансий, ему обязаны предоставить гарантии, установленные трудовым законодательством», — уточнил Ситник. Важно при этом, что согласовывать уменьшение количества заместителей Орлову с гордумой не нужно. «Поскольку структура администрации не меняется. В Уставе города прописано, что у главы не больше восьми замов», — объяснил Ситник. Другой вариант — самый жесткий — увольнение «по статье». «Основания увольнения по инициативе работодателя предусмотрены Трудовым кодексом, где в том числе есть такие основания, как сокращение численности, неисполнение и грубое нарушение трудовых обязанностей, прогул, которые должны быть подтверждены документально. Дополнительные условия для увольнения есть в законе „О муниципальной службе“, это дисквалификация и несоблюдение ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой. Простыми словами, должны быть серьезные дисциплинарные взыскания. Например, к Бубнову могут направить проверку, аудит, поднять его старые дела — и выявить какие-нибудь нарушения. Иначе за что наказать человека, который ни за что не отвечает?» — говорит Ситник, отмечая, что Бубнов будет иметь возможность обжаловать решение работодателя в суде и восстановиться. Таких скандалов в муниципальной власти еще не было. Каким-то образом разрешать его придется вице-мэру Марине Фадеевой — управделами администрации, которой Орлов доверяет как раз решение самых нетривиальных задач.