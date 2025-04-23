В Кургане интересно: родителям расскажут, почему дети становятся агрессивными и тревожными

Жителей Кургана приглашают на бесплатную лекцию по семейной психологии, которая пройдет 26 апреля в 13:00 в Центре культуры и досуга Курганского госуниверситета. В ходе лекции психолог Светлана Хвостова расскажет о взаимопонимании между детьми и родителями, а также почему дети становятся агрессивными и тревожными. Об этом сообщает пресс-служба российского общества «Знание» по УрФО.
«Кроме того, спикер объяснит, какие ошибки чаще всего допускают родители в воспитании и поделится, почему они приводят к тревожности, агрессии, замкнутости и неуверенности у детей», — пишет организация. Мероприятие пройдет в формате открытого диалога: слушатели смогут разобрать реальные примеры взаимодействия в семье и познакомиться с алгоритмами, которые помогают снизить количество конфликтов между родителями и детьми. Вход на лекцию свободный, принять участие могут все желающие.
Ранее вопросами воспитания и психологического комфорта детей в Кургане интересовались и местные депутаты. Так, депутат городской думы Анастасия Романович делилась с родителями советами по снижению стресса у младенцев, а педагоги города подчеркивали важность эмоционального развития детей и влияние гаджетов на психику.
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