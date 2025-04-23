На правительство Тюменской области совершено 150 миллионов кибератак

За прошедшие три года на различные информационные ресурсы администрации Тюменской области было совершено 150 млн кибератак. Об этом в своем telegram-канале заявил глава региона Александр Моор.
«За последние три года на правительственные ресурсы Тюменской области было совершено 150 млн кибератак! При этом, ни одна не достигла цели», — написал Моор в своей публикации.
По его словам, кибератаки на правительство Тюменской области были отражены за счет использования российского программного обеспечения (ПО ). Моор уточнил, что 99% программ, которыми пользуются сотрудники администрации региона для работы, являются продуктом отечественной разработки.
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