На стыке бизнес-империй: что известно о «Тюменском ЦУМе», законсервировавшем скандальный городской долгострой

«Тюменский ЦУМ» впервые за пять лет выбрался из убытков
Компания связана с несколькими крупными бизнес-империями Тюмени

Застройщик ООО «Тюменский ЦУМ», который законсервировал строительство бизнес-центра в районе Центрального рынка города, впервые за пять лет выбрался из убытков. Такую информацию на основании бухгалтерской отчетности разместила система прослеживаемости бизнеса СБИС. Что еще известно о застройщике, владеющем старейшим торговым центром Тюмени — в материале URA.RU.

Кому принадлежит «Тюменский ЦУМ»

Предвестник современного «Тюменского ЦУМа», ОАО с таким же названием, появился в регионе в 1993 году. Сведений об учредителях нет, однако в 1999 году компания выступила соучредителем Торогово-промышленной палаты региона.

ОАО прекратило существование в апреле 2015 года, и ему на смену пришло современное — ООО «Тюменский ЦУМ». Им на паритетных правах владеют Николай Осинцев и Юлия Глазунова, которая по совместительству является гендиректором компании. Уставный капитал, разделенный ими пополам, составляет 549,9 тысячи рублей. Стоимость фирмы в настоящий момент оценивается чуть больше чем в восемь миллионов рублей.

Сколько зарабатывает «Тюменский ЦУМ»

По итогам 2024 года компания впервые за несколько лет выбралась из убытков. Самым сложным оказался 2021 год: фирма потеряла больше 14 миллионов рублей. В последующие два года потери удалось минимизировать, а  прошлый год, по данным ГИР БО, закончился с прибылью в 600 тысяч рублей.

Сумма уплаченных налогов и сборов за 2023 финансовый год составляет 5,2 миллиона рублей. Это последние налоговые данные, известные к настоящему моменту. При этом ни долгов, ни нарушений налогового законодательства за «Тюменским ЦУМом» не числится. В компании трудится 33 человека.

С кем связан «Тюменский ЦУМ»

У совладельцев «Тюменского ЦУМа» Глазуновой и Осинцева на двоих — 20 компаний. В бизнес-империи есть и сельское хозяйство, и ресторанная деятельность, и строительство.

Особый интерес представляет ООО «Ворлд-класс Тюмень», которое специализируется н спортивной деятельности. У компании помимо Николая Осинцева — еще четыре соучредителя. Среди них — ООО «Спортиндустрия» и его ключевой владелец Сергей Епифанов. В его бизнес-империи самая «звучащая» в последние дни в медиапространстве — «СОФИ-лэнд», которая всерьез занялась строительством спортивных сооружений в Тюмени.

Еще одна интересная компания — «ФУД Маркет». В ней 29% капитала держит все тот же Николай Осинцев, и такая же доля принадлежит главному эсеру Тюменской области Владимиру Пискайкину. Его бизнес-империя, состоящая из отелей, застройщиков и баз отдыха, в представлении не нуждается.

Третья компания, которая вызывает интерес в бизнес-спруте «ЦУМа» — ООО «Инкогнито». Ее соучредителем вместе с Осинцевым и еще несколькими людьми является депутат городской думы, еще один эсер, Сергей Морев.

С несколькими компаниями, к которым имеют отношение соучредители «ЦУМа», связана и предприниматель Екатерина Овчинникова. Она является руководителем и бизнес-партнером в нескольких прожектах Пискайкина.

Репутация ООО "Тюменский ЦУМ" выдержала проверку URA.RU. Фирма и связанные бизнесы не были объектами крупных скандалов и громких разборок. Кроме того, в системе арбитражного делопроизводства с 2021 года нет ни одного дела, в котором бы фигурировал "Тюменский ЦУМ". 

