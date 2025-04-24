В Тюмени изменится расписание пригородных автобусов

В Тюмени с 1 мая изменится расписание пригородных автобусов. Это коснется и маршрутов, которые курсируют в соседние регионы. Об этом рассказали в Главном управлении строительства региона.
«С 1 мая в регионе меняется движение сразу нескольких межобластных и межмуниципальных маршрутов», — сообщили в ведомстве. Какие-то маршруты уберут, взамен им добавят новые.
Начнет движение маршрут межобластной маршрут № 8782 «Тюмень — Приобье». С автовокзала он будет отправляться по вторникам и субботам в 19:00.
В Курган можно будет уехать из Тюмени каждый день в 2:25. Однако с рейса сняли маршрут «Ханты-Мансийск — Курган», который отправлялся с тюменского автовокзала.
На местном сообщении также произошли изменения. На маршрутах: № 110 «Тюмень — Успенка», № 210 «Тюмень — Успенка» и № 310 «Тюмень — Успенка» — вводится остановочный пункт — «КП Московские усадьбы».
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