В селе Аромашево (Тюменская область) пропал 87-летний пенсионер Анатолий Ялунин. С 23 апреля о его местонахождении ничего неизвестно. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».
«Помогите найти человека. Анатолий Якунин, 87 лет., село Аромашево. 23 апреля вышел из дома и не вернулся», — указано в ориентировке поисковиков в группе «Поисковый отряд „Лиза Алерт“ Тюменской области» в соцсети «ВКонтакте».
Мужчина был одет в серо-голубую куртку с капюшоном. На нем были черные кроссовки и такого же цвета шапка.
Поисковики отмечают, что пенсионер нуждается в медицинской помощи. Любые сведения о мужчине можно сообщить по телефонам 8(800)700-54-52 или 112.
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