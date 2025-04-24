24 апреля 2025

В Тюменской области двое суток ищут 87-летнего пенсионера. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
пенсионер нуждается в медицинской помощи
пенсионер нуждается в медицинской помощи Фото:

В селе Аромашево (Тюменская область) пропал 87-летний пенсионер Анатолий Ялунин. С 23 апреля о его местонахождении ничего неизвестно. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

«Помогите найти человека. Анатолий Якунин, 87 лет., село Аромашево. 23 апреля вышел из дома и не вернулся», — указано в ориентировке поисковиков в группе «Поисковый отряд „Лиза Алерт“ Тюменской области» в соцсети «ВКонтакте».

Мужчина был одет в серо-голубую куртку с капюшоном. На нем были черные кроссовки и такого же цвета шапка.

Поисковики отмечают, что пенсионер нуждается в медицинской помощи. Любые сведения о мужчине можно сообщить по телефонам 8(800)700-54-52 или 112.

Мужчина пропал 23 апреля
Мужчина пропал 23 апреля
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В селе Аромашево (Тюменская область) пропал 87-летний пенсионер Анатолий Ялунин. С 23 апреля о его местонахождении ничего неизвестно. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт». «Помогите найти человека. Анатолий Якунин, 87 лет., село Аромашево. 23 апреля вышел из дома и не вернулся», — указано в ориентировке поисковиков в группе «Поисковый отряд „Лиза Алерт“ Тюменской области» в соцсети «ВКонтакте». Мужчина был одет в серо-голубую куртку с капюшоном. На нем были черные кроссовки и такого же цвета шапка. Поисковики отмечают, что пенсионер нуждается в медицинской помощи. Любые сведения о мужчине можно сообщить по телефонам 8(800)700-54-52 или 112.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...