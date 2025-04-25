Бывший курганец отказался говорить в суде об убийстве Шароянов без адвоката

Уроженец Кургана Владимир Голодных, вызванный свидетелем на суд по делу об убийстве членов семьи Шароянов, отказался давать показания без своего адвоката. Об этом узнал корреспондент URA.RU, присутствовавший на судебном заседании, где должен был быть допрошен мужчина.
Допрос должен был проходить по ВКС из колонии в другом регионе. Сперва свидетель долго не хотел появляться перед камерой. «Мне нужен адвокат, чтобы отвечать на вопросы по данному делу», — сообщил он, когда сотрудники ФСИН доставили его на допрос по ВКС. Стороны обвинения и защиты не возражали о переносе допроса свидетеля на более поздний срок
Голодных сообщил, что его интересы представляет курганский адвокат Павел Леонов, у них имеется соглашение. Судья Андрей Долгих сообщил, что суд пойдет навстречу свидетелю и направит повестку адвокату. При этом было отмечено, что присутствие адвоката на заседании должен обеспечивать сам свидетель. Если адвокат не явится, Голодных дадут адвоката по назначению. Следующая попытка допроса состоится в середине мая.
Голодных был вызван свидетелем со стороны гособвинения. Согласно прозвучавшим в суде показаниям других свидетелей, мужчина в 90-е годы занимался в курганском спортзале «Локомотив». У Голодных было прозвище «Баламут», он состоял в одной бригаде с Сергеем Лосевым и Суреном Арутюняном, которые расстреляли в декабре 1993 года членов семьи Шароянов. Следствие считает, что к убийству также причастны бизнесмен Олег Дубов и спортсмен Олег Урюпин. Голодных даст показания на суде, где они являются обвиняемыми.
Ранее URA.RU сообщало, что осужденный к 16 годам тюрьмы за бандитизм экс-курганец Андрей Вершинин дал показания по делу Дубова и Урюпина. Также был допрошен тренер Вершинина, Владислав Гладков. Всех фигурантов дела объединяет то, что в начале 90-х годов они состояли в группировке спортсменов Кургана «Локомотив».
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