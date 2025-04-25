25 апреля 2025

Из-за тумана самолеты не могут приземлиться в Тюмени и уходят на запасной аэродром

Из-за тумана в Тюмени борт из Санкт-Петербурга ушел на запасной аэродром
© Служба новостей «URA.RU»
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Рейс из Санкт-Петербурга был вынужден уйти на запасной аэродром
Рейс из Санкт-Петербурга был вынужден уйти на запасной аэродром Фото:

В Тюмени 26 апреля в международном аэропорту «Рощино» наблюдаются задержки в прибытии авиарейсов из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

«В аэропорту Тюмень (Рощино) по метеоусловиям задерживается прибытие рейсов. Сегодня, 26 апреля, в районе воздушной гавани туман и низкая облачность», — сказано в tekegram-канале воздушной гавани.

Пассажирский самолет был вынужден отправиться на запасной аэродром. Рейс 5Н 577, следовавший из Санкт-Петербурга, совершил посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Представители «Рощино» сообщили, что все службы воздушной гавани работают в штатном режиме. Специалисты готовы к приему и отправке воздушных судов.

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В Тюмени 26 апреля в международном аэропорту «Рощино» наблюдаются задержки в прибытии авиарейсов из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта. «В аэропорту Тюмень (Рощино) по метеоусловиям задерживается прибытие рейсов. Сегодня, 26 апреля, в районе воздушной гавани туман и низкая облачность», — сказано в tekegram-канале воздушной гавани. Пассажирский самолет был вынужден отправиться на запасной аэродром. Рейс 5Н 577, следовавший из Санкт-Петербурга, совершил посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Представители «Рощино» сообщили, что все службы воздушной гавани работают в штатном режиме. Специалисты готовы к приему и отправке воздушных судов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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