Из-за тумана самолеты не могут приземлиться в Тюмени и уходят на запасной аэродром

В Тюмени 26 апреля в международном аэропорту «Рощино» наблюдаются задержки в прибытии авиарейсов из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.
«В аэропорту Тюмень (Рощино) по метеоусловиям задерживается прибытие рейсов. Сегодня, 26 апреля, в районе воздушной гавани туман и низкая облачность», — сказано в tekegram-канале воздушной гавани.
Пассажирский самолет был вынужден отправиться на запасной аэродром. Рейс 5Н 577, следовавший из Санкт-Петербурга, совершил посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Представители «Рощино» сообщили, что все службы воздушной гавани работают в штатном режиме. Специалисты готовы к приему и отправке воздушных судов.
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