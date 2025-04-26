Названа самая популярная специальность у курганских выпускников

Большинство школьников Кургана, которым предстоит поступление в вузы и колледжи, мечтают стать IT-специалистами. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса SuperJob.
«Самое популярное направление среди абитуриентов вузов в 2025 году — информационные технологии: стать программистами или специалистами по кибербезопасности планируют дети 22% респондентов. Среди поступающих в средние профессиональные учебные заведения IT-специальности тоже лидируют — у 21% родителей дети выбирают это направление», — сообщается в пресс-релизе SuperJob.
Другие популярные у курганских школьников направления — инженерные специальности, медицина, рабочие профессии, педагогика и юриспруденция. Опрос проводился в апреле.
Ранее сообщалось, что в Курганской области IT-специалисты входят в число самых востребованных профессий наряду с инженерами, менеджерами и рабочими. Работодатели предлагают для них высокие зарплаты и возможность удаленной работы, а спрос на специалистов по информационной безопасности и технической поддержке продолжает расти.
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