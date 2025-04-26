26 апреля 2025

Названа самая популярная специальность у курганских выпускников

Курганские выпускники мечтают выучиться на программистов и медиков
© Служба новостей «URA.RU»
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Выпускники курганских школ хотят поступать на программистов и инженеров
Выпускники курганских школ хотят поступать на программистов и инженеров Фото:

Большинство школьников Кургана, которым предстоит поступление в вузы и колледжи, мечтают стать IT-специалистами. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса SuperJob.

«Самое популярное направление среди абитуриентов вузов в 2025 году — информационные технологии: стать программистами или специалистами по кибербезопасности планируют дети 22% респондентов. Среди поступающих в средние профессиональные учебные заведения IT-специальности тоже лидируют — у 21% родителей дети выбирают это направление», — сообщается в пресс-релизе SuperJob.

Другие популярные у курганских школьников направления — инженерные специальности, медицина, рабочие профессии, педагогика и юриспруденция. Опрос проводился в апреле. 

Ранее сообщалось, что в Курганской области IT-специалисты входят в число самых востребованных профессий наряду с инженерами, менеджерами и рабочими. Работодатели предлагают для них высокие зарплаты и возможность удаленной работы, а спрос на специалистов по информационной безопасности и технической поддержке продолжает расти.

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Большинство школьников Кургана, которым предстоит поступление в вузы и колледжи, мечтают стать IT-специалистами. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса SuperJob. «Самое популярное направление среди абитуриентов вузов в 2025 году — информационные технологии: стать программистами или специалистами по кибербезопасности планируют дети 22% респондентов. Среди поступающих в средние профессиональные учебные заведения IT-специальности тоже лидируют — у 21% родителей дети выбирают это направление», — сообщается в пресс-релизе SuperJob. Другие популярные у курганских школьников направления — инженерные специальности, медицина, рабочие профессии, педагогика и юриспруденция. Опрос проводился в апреле.  Ранее сообщалось, что в Курганской области IT-специалисты входят в число самых востребованных профессий наряду с инженерами, менеджерами и рабочими. Работодатели предлагают для них высокие зарплаты и возможность удаленной работы, а спрос на специалистов по информационной безопасности и технической поддержке продолжает расти.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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