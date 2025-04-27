27 апреля 2025

Прокурор Курганской области Московских проведет прием жителей 30 апреля. Скрин

Прокурор Курганской области Московских проведет прием жителей граждан 30 апреля
© Служба новостей «URA.RU»
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Общение с гражданами состоится в формате видео-конференцсвязи
Общение с гражданами состоится в формате видео-конференцсвязи Фото:

Прокурор Курганской области Владислав Московских 30 апреля проведет личный прием жителей Петуховского, Макушинского, Варгашинского, Шумихинского и Щучанского муниципальных округов. Общение с гражданами состоится в формате видео-конференцсвязи. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Список номеров для справок по округам
Список номеров для справок по округам
Фото:

Прием начнется с 14:30. «По всем поступившим обращениям будут организованы проверки, при наличии оснований приняты необходимые меры прокурорского реагирования», — пишет ведомство. Для получения дополнительной информации жители могут обратиться по телефону 8-35-22-42-10-16.

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Прокурор Курганской области Владислав Московских 30 апреля проведет личный прием жителей Петуховского, Макушинского, Варгашинского, Шумихинского и Щучанского муниципальных округов. Общение с гражданами состоится в формате видео-конференцсвязи. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона. Прием начнется с 14:30. «По всем поступившим обращениям будут организованы проверки, при наличии оснований приняты необходимые меры прокурорского реагирования», — пишет ведомство. Для получения дополнительной информации жители могут обратиться по телефону 8-35-22-42-10-16.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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