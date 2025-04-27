Общение с гражданами состоится в формате видео-конференцсвязи
Прокурор Курганской области Владислав Московских 30 апреля проведет личный прием жителей Петуховского, Макушинского, Варгашинского, Шумихинского и Щучанского муниципальных округов. Общение с гражданами состоится в формате видео-конференцсвязи. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
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Прием начнется с 14:30. «По всем поступившим обращениям будут организованы проверки, при наличии оснований приняты необходимые меры прокурорского реагирования», — пишет ведомство. Для получения дополнительной информации жители могут обратиться по телефону 8-35-22-42-10-16.
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