МВД сообщило о попытках терактов с БПЛА на избирательных участках

В России зафиксировано десять попыток совершения терактов с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на избирательных участках в период голосования. Об этом сообщил начальник главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Ленар Габдурахманов.
«Несмотря на попытки совершения на избирательных участках террористических актов с применением беспилотных воздушных судов, цели мест выборов не достигнуты. <...> В целом было зафиксировано 10 фактов, из них 7 в Белгородской и 3 в Брянской областях», — подчеркнул представитель МВД. С заявлением он выступил в информационном центре Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ. Цитата по РИА «Новости».
Деятельность участковых избирательных комиссий продолжалась без перерывов. В двух эпизодах процедура голосования была организована на запасных участках. Ни один избиратель и ни один член комиссии не пострадал.
Основные избирательные дни назначены на период с 12 по 14 сентября. Прямые выборы губернаторов состоялись в 20 субъектах страны. Еще в одном регионе глава будет избран через парламент, а в 11 субъектах избрали депутатов законодательных собраний.
Некоторые участки были организованы в СИЗО. Представители уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой провели мониторинг выборов в следственных изоляторах. Нарушений найдено не было, передает РАПСИ.
