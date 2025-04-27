27 апреля 2025
26 апреля 2025

Бюджет фонда «Сотрудничество Ямала» урезали на миллионы рублей

Салехардские власти получили 20 млн рублей на пункты ПВЗ для добровольцев
© Служба новостей «URA.RU»
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Теперь дотации получит муниципалитет Салехарда
Теперь дотации получит муниципалитет Салехарда Фото:

Муниципалитету Салехарда передали полномочия по временному размещению добровольцев, решивших заключить контракт с Минобороны. Ранее этим занимался фонд «Сотрудничество Ямала». Таким образом, НКО лишилась почти 20 млн рублей в своем годовом бюджете на 1,541 млрд рублей. Об изменениях сообщают окружные власти.

Как следует из постановления правительства ЯНАО, муниципалитет Салехарда получил субсидию в размере 19,4 млн рублей на содержание пунктов временного размещения (ПВЗ) граждан, решивших заключить контракт с Минобороны РФ. Ранее эти деньги выделялись фонду «Сотрудничество Ямала». В пресс-службе окружных властей поясняют, что изменения носят технический характер.

Известно также, что новый распорядитель средств должен организовать ПВЗ для добровольцев, прибывающих в Салехард из других муниципалитетов. В пункте должно быть 30 койко-мест.

По данным того же источника, бюджет фонда «Сотрудничество Ямала» в 2025 году составляет 1, 541 млрд рублей. На содержание самого фонда из этих денег предусмотрено 90,7 млн рублей. Остальные средства — это в основном расходы на праздничные мероприятия к Дню Победы в округе.

Фонд «Сотрудничество Ямала» известен в округе тем, что был одним из основных спонсоров строительства Преображенского собора в Салехарде. Деньги, по данным источников URA.RU, фонд получал от окружного правительства. 

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Муниципалитету Салехарда передали полномочия по временному размещению добровольцев, решивших заключить контракт с Минобороны. Ранее этим занимался фонд «Сотрудничество Ямала». Таким образом, НКО лишилась почти 20 млн рублей в своем годовом бюджете на 1,541 млрд рублей. Об изменениях сообщают окружные власти. Как следует из постановления правительства ЯНАО, муниципалитет Салехарда получил субсидию в размере 19,4 млн рублей на содержание пунктов временного размещения (ПВЗ) граждан, решивших заключить контракт с Минобороны РФ. Ранее эти деньги выделялись фонду «Сотрудничество Ямала». В пресс-службе окружных властей поясняют, что изменения носят технический характер. Известно также, что новый распорядитель средств должен организовать ПВЗ для добровольцев, прибывающих в Салехард из других муниципалитетов. В пункте должно быть 30 койко-мест. По данным того же источника, бюджет фонда «Сотрудничество Ямала» в 2025 году составляет 1, 541 млрд рублей. На содержание самого фонда из этих денег предусмотрено 90,7 млн рублей. Остальные средства — это в основном расходы на праздничные мероприятия к Дню Победы в округе. Фонд «Сотрудничество Ямала» известен в округе тем, что был одним из основных спонсоров строительства Преображенского собора в Салехарде. Деньги, по данным источников URA.RU, фонд получал от окружного правительства. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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