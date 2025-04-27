Бюджет фонда «Сотрудничество Ямала» урезали на миллионы рублей

Муниципалитету Салехарда передали полномочия по временному размещению добровольцев, решивших заключить контракт с Минобороны. Ранее этим занимался фонд «Сотрудничество Ямала». Таким образом, НКО лишилась почти 20 млн рублей в своем годовом бюджете на 1,541 млрд рублей. Об изменениях сообщают окружные власти.
Как следует из постановления правительства ЯНАО, муниципалитет Салехарда получил субсидию в размере 19,4 млн рублей на содержание пунктов временного размещения (ПВЗ) граждан, решивших заключить контракт с Минобороны РФ. Ранее эти деньги выделялись фонду «Сотрудничество Ямала». В пресс-службе окружных властей поясняют, что изменения носят технический характер.
Известно также, что новый распорядитель средств должен организовать ПВЗ для добровольцев, прибывающих в Салехард из других муниципалитетов. В пункте должно быть 30 койко-мест.
По данным того же источника, бюджет фонда «Сотрудничество Ямала» в 2025 году составляет 1, 541 млрд рублей. На содержание самого фонда из этих денег предусмотрено 90,7 млн рублей. Остальные средства — это в основном расходы на праздничные мероприятия к Дню Победы в округе.
Фонд «Сотрудничество Ямала» известен в округе тем, что был одним из основных спонсоров строительства Преображенского собора в Салехарде. Деньги, по данным источников URA.RU, фонд получал от окружного правительства.
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