В Кургане новая строительная компания приступила к возведению многоэтажного жилого дома в Заозерном районе Объект на 11 этажей планируют сдать в следующем году. Об этом сообщается в единой информационной системе жилищного строительства.
В первом микрорайоне с середины апреля приступили к строительству 11-этажного дома. Компанией СЗ «Собрание» уже забиваются сваи. «Ввод в эксплуатацию — первый квартал 2026 года», — указано в информационной системе ДОМ.РФ.
Панельный двухподъездный дом будет рассчитан на 80 квартир. Жилая площадь составит порядка 3,8 тысячи квадратов. На территории комплекса обещают установить детскую и спортивную площадки. По данным проектной документации, планируемая стоимость строительства составит 250 000 000 рублей.
Ранее URA.RU писало, что уральский девелопер «Брусника» начал забивать сваи на строительной площадке, где раньше находился бывший кинотеатр «Звездный». На этом месте идет возведение жилого комплекса переменной этажности. В нем будет двор на втором уровне, паркинг и лаунж-зоны на крышах. Достроить объект планируют в первом квартале 2027 года.
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