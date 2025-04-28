Искусственный интеллект как помощник врача: взгляд курганцев на будущее медицины

Половина курганцев готовы доверять искусственному интеллекту в медицине при условии, что он будет использоваться врачом как дополнительный инструмент для диагностики и лечения. Об этом стало известно в ходе опроса сервиса по поиску работы SuperJob.
Опрос проходил с 4 по 28 марта этого года. «50% горожан допускают использование ИИ для диагностики заболеваний и назначения лечения: 46% готовы частично довериться технологиям и лишь 4% — полностью. 36% респондентов против использования искусственного интеллекта в медицинской сфере. Основные аргументы: „ИИ недостаточно развит“; „Человека должен лечить только человек“; „Должна быть ответственность за диагноз и лечение“, — пишет сервис.
При этом каждый второй участник исследования выбрал комбинированный подход, когда врач использует ИИ как вспомогательный инструмент. В исследовании также отмечается, что мужчины более склонны доверять искусственному интеллекту (58% против 42% среди женщин), а среди молодых людей до 35 лет и граждан с доходом свыше 100 тысяч рублей этот показатель достигает 52%. Полностью доверить свое здоровье компьютерным алгоритмам готов лишь 1% горожан, а традиционный подход с лечением исключительно у врача предпочитают 37%, причем это чаще женщины и люди старшего возраста.
Ранее URA.RU сообщало, что в ходе другого опроса курганские выпускники мечтают выучиться на программистов и медиков. Другие популярные у курганских школьников направления — инженерные специальности, медицина, рабочие профессии, педагогика и юриспруденция. Опрос проводился в апреле.
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