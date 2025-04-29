Курганский поставщик муки для Китая заработал почти миллиард рублей

29 апреля 2025 в 15:20 Размер текста - 17 +

Производитель муки из Шадринска резко увеличил выручку и прибыль Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На курганском предприятии «Шадринский комбинат хлебопродуктов», занимающемся производством муки, увеличили выручку на 786 миллионов рублей. Об этом сообщается на государственном информационном ресурсе финансовой отчетности. Два года назад комбинат подписал соглашение о поставках продукции в Китай. «Выручка от продаж за 2024 год составила 4 021 347 000 рублей. Это на 24,3% больше, чем в прошлом периоде (3,2 млн рублей)», — сообщается в финансовой отчетности предприятия. Чистая прибыль выросла на 17%. Со 163,7 до 192,3 миллиона рублей. В целом, доходы выросли на 25%. Корреспондент URA.RU был направлен запрос по теме в компанию. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что племзавод «Гусиного короля» перестал получать прибыль. Предприятие по выращиванию гусей, которым владеет семья бизнесмена Александра Махалова, увеличила убытки на несколько миллионов рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На курганском предприятии «Шадринский комбинат хлебопродуктов», занимающемся производством муки, увеличили выручку на 786 миллионов рублей. Об этом сообщается на государственном информационном ресурсе финансовой отчетности. Два года назад комбинат подписал соглашение о поставках продукции в Китай. «Выручка от продаж за 2024 год составила 4 021 347 000 рублей. Это на 24,3% больше, чем в прошлом периоде (3,2 млн рублей)», — сообщается в финансовой отчетности предприятия. Чистая прибыль выросла на 17%. Со 163,7 до 192,3 миллиона рублей. В целом, доходы выросли на 25%. Корреспондент URA.RU был направлен запрос по теме в компанию. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что племзавод «Гусиного короля» перестал получать прибыль. Предприятие по выращиванию гусей, которым владеет семья бизнесмена Александра Махалова, увеличила убытки на несколько миллионов рублей.