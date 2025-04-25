Курганский племзавод «Гусиного короля» перестал получать прибыль

Курганский компания племенной завод по разведению гусей. которым владеет семья бизнесмена Александра Махалова, перестал получать прибыль. За прошлый год предприятие два раза увеличило убытки, но значительно увеличило выручку. Об этом сообщается на государственном информационном ресурсе.
«Убытки за 2024 год: -7,6 миллиона рублей. Это в два раза больше, чем за 2023 год (-3,3 миллиона). Рост убытков составил 126%», — сообщается в финансовой отчетности предприятия.
Выручка за прошлый год от реализации продукции и услуг составила 73,4 миллиона рублей (в 2023 году — 51,3 миллиона). От реализации сельскохозяйственной продукции собственного производства было заработано 72,4 миллиона. Это 98,6% от общей выручки предприятия. Себестоимость продаж составила 60 миллионов рублей. В целом, доходы выросли на 37%.
Учредителем племзавода выступает фирма «Дом бытовых услуг». Ей владеют дочери бизнесмена Махалова — Анастасия Лушникова и Софья Хаврова. Им принадлежит по 50% акций предприятия.
Корреспондент URA.RU пытался дозвониться до гендиректора компании, но его не оказалась на месте. Был направлен запрос по теме. Информация дополнится после получения комментария.
Ранее URA.RU писало, что один из бизнесов семьи курганского «Гусиного короля» вышел из миллионных убытков. Компания «Дом бытовых услуг» сумела поправить свое финансовое положение за прошлый год и выйти на прибыль. В 2023 году у фирмы были убытки на 38,6 миллиона рублей.
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