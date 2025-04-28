Учитель русского языка и литературы работает в общеобразовательной школе на Севере и ведет блог в Instagram *. Девушка зарабатывает около 300 тысяч в месяц. Об этом она рассказала в Reels, который пришлось удалить после того как на нее обиделась аудитория.
Учитель-филолог на Севере Екатерина Андреевна зарабатывает не одну сотню тысяч рублей, совмещая рабочие обязанности с увлечением — ведением личного блога в сети. Педагог с увлечением рассказывает о своих школьных буднях, в том числе о каникулах, проведенных с учениками в Салехарде.
В одном из Рилс о том, почему Екатерина не уходит из школы, она демонстрирует начисления зарплаты: 278 тысяч рублей, 492 тысячи рублей и даже сумму в 4,5 млн рублей. Публикацию пришлось удалить, так как, по признанию блогерши, не всей аудитории это понравилось.
Средняя зарплата учителей в ЯНАО — 170 830 рублей. Выходит, педагог, если он еще и блогер с аудиторией в 22,6 тысячи человек, получает гораздо больше.
Instagram*(запрещен на территории РФ).
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