28 апреля 2025

Учитель с Севера призналась, чем зарабатывает 300 тысяч рублей в месяц. Видео

Педагог на Севере зарабатывает сотни тысяч рублей ведением блога в сети
© Служба новостей «URA.RU»
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Даже в тяжелых буднях учителя есть место для блогерства
Даже в тяжелых буднях учителя есть место для блогерства Фото:

Учитель русского языка и литературы работает в общеобразовательной школе на Севере и ведет блог в Instagram *. Девушка зарабатывает около 300 тысяч в месяц. Об этом она рассказала в Reels, который пришлось удалить после того как на нее обиделась аудитория.

Учитель-филолог на Севере Екатерина Андреевна зарабатывает не одну сотню тысяч рублей, совмещая рабочие обязанности с увлечением — ведением личного блога в сети. Педагог с увлечением рассказывает о своих школьных буднях, в том числе о каникулах, проведенных с учениками в Салехарде.

В одном из Рилс о том, почему Екатерина не уходит из школы, она демонстрирует начисления зарплаты: 278 тысяч рублей, 492 тысячи рублей и даже сумму в 4,5 млн рублей. Публикацию пришлось удалить, так как, по признанию блогерши, не всей аудитории это понравилось.

Средняя зарплата учителей в ЯНАО — 170 830 рублей. Выходит, педагог, если он еще и блогер с аудиторией в 22,6 тысячи человек, получает гораздо больше.

Instagram*(запрещен на территории РФ). 

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Учитель русского языка и литературы работает в общеобразовательной школе на Севере и ведет блог в Instagram *. Девушка зарабатывает около 300 тысяч в месяц. Об этом она рассказала в Reels, который пришлось удалить после того как на нее обиделась аудитория. Учитель-филолог на Севере Екатерина Андреевна зарабатывает не одну сотню тысяч рублей, совмещая рабочие обязанности с увлечением — ведением личного блога в сети. Педагог с увлечением рассказывает о своих школьных буднях, в том числе о каникулах, проведенных с учениками в Салехарде. В одном из Рилс о том, почему Екатерина не уходит из школы, она демонстрирует начисления зарплаты: 278 тысяч рублей, 492 тысячи рублей и даже сумму в 4,5 млн рублей. Публикацию пришлось удалить, так как, по признанию блогерши, не всей аудитории это понравилось. Средняя зарплата учителей в ЯНАО — 170 830 рублей. Выходит, педагог, если он еще и блогер с аудиторией в 22,6 тысячи человек, получает гораздо больше. Instagram*(запрещен на территории РФ). 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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