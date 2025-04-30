В Кургане интересно: женщин научат не бояться нового и стремиться к успеху

В Кургане пройдет встреча женского клуба «Место для Своих»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В рамках встречи участницам предложат обсудить причины страха перед неизвестным
В рамках встречи участницам предложат обсудить причины страха перед неизвестным Фото:

В Кургане и Кетовском МО пройдет вторая встреча женского клуба «Место для Своих». Главная тема встречи — «Как не бояться нового. Ошибки, которые двигают нас вперед». В рамках встречи участницам предложат обсудить причины страха перед неизвестным, поделиться личными историями преодоления трудностей и научиться превращать неудачи в опыт для дальнейшего развития. Об этом сообщает центр занятости населения Курганской области.

По словам координатора клуба Овчиниковой, цель мероприятия — изменить отношение к ошибкам и страху перемен. «Страх нового — это то, что тормозит нас на пути к мечтам, новым профессиям и счастливой жизни. Но что, если посмотреть на него по-другому? Что, если ошибки — это не провалы, а ступеньки к успеху?», — рассуждает она. 

Женский клуб «Место для Своих» был создан при центре занятости населения Кургана и Кетовского округа в апреле 2024 года, чтобы поддержать женщин, ищущих работу или желающих сменить профессию, в том числе матерей-одиночек, женщин предпенсионного возраста и жен участников СВО. Открытие клуба совпало с проведением Всероссийской ярмарки трудоустройства, что предоставило дополнительные возможности для профессиональной адаптации и трудоустройства участниц.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кургане и Кетовском МО пройдет вторая встреча женского клуба «Место для Своих». Главная тема встречи — «Как не бояться нового. Ошибки, которые двигают нас вперед». В рамках встречи участницам предложат обсудить причины страха перед неизвестным, поделиться личными историями преодоления трудностей и научиться превращать неудачи в опыт для дальнейшего развития. Об этом сообщает центр занятости населения Курганской области. По словам координатора клуба Овчиниковой, цель мероприятия — изменить отношение к ошибкам и страху перемен. «Страх нового — это то, что тормозит нас на пути к мечтам, новым профессиям и счастливой жизни. Но что, если посмотреть на него по-другому? Что, если ошибки — это не провалы, а ступеньки к успеху?», — рассуждает она.  Женский клуб «Место для Своих» был создан при центре занятости населения Кургана и Кетовского округа в апреле 2024 года, чтобы поддержать женщин, ищущих работу или желающих сменить профессию, в том числе матерей-одиночек, женщин предпенсионного возраста и жен участников СВО. Открытие клуба совпало с проведением Всероссийской ярмарки трудоустройства, что предоставило дополнительные возможности для профессиональной адаптации и трудоустройства участниц.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...