В Кургане интересно: женщин научат не бояться нового и стремиться к успеху

В Кургане и Кетовском МО пройдет вторая встреча женского клуба «Место для Своих». Главная тема встречи — «Как не бояться нового. Ошибки, которые двигают нас вперед». В рамках встречи участницам предложат обсудить причины страха перед неизвестным, поделиться личными историями преодоления трудностей и научиться превращать неудачи в опыт для дальнейшего развития. Об этом сообщает центр занятости населения Курганской области.
По словам координатора клуба Овчиниковой, цель мероприятия — изменить отношение к ошибкам и страху перемен. «Страх нового — это то, что тормозит нас на пути к мечтам, новым профессиям и счастливой жизни. Но что, если посмотреть на него по-другому? Что, если ошибки — это не провалы, а ступеньки к успеху?», — рассуждает она.
Женский клуб «Место для Своих» был создан при центре занятости населения Кургана и Кетовского округа в апреле 2024 года, чтобы поддержать женщин, ищущих работу или желающих сменить профессию, в том числе матерей-одиночек, женщин предпенсионного возраста и жен участников СВО. Открытие клуба совпало с проведением Всероссийской ярмарки трудоустройства, что предоставило дополнительные возможности для профессиональной адаптации и трудоустройства участниц.
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