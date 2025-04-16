В Кургане откроется клуб для безработных женщин

В Кургане безработные женщины смогут стать членами женского клуба «Место для Своих» при центе занятости населения. Его открытие состоится 18 апреля. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«При центре занятости населения Кургана и Кетовского округа открывается Женский клуб „Место для Своих“. Он станет местом встреч для женщин, которые ищут работу или хотят сменить нынешнюю. В нем специалисты центра помогут им реализовать свой трудовой и предпринимательский потенциал, ориентироваться на рынке труда, уверенно чувствовать себя на встречах с работодателями и многому другому», — пояснили в центре занятости.
Стать членом клуба сможет любая женщина в поиске работы. Прежде всего это касается жен и матерей участников спецоперации, декретниц, матерей-одиночек, мам детей-инвалидов, женщин предпенсионного возраста и вышедших на свободу из колонии.
Открытие женского клуба совпадает с проведением Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей», которая также запланирована на 18 апреля. Мероприятие предоставит дополнительные возможности для трудоустройства и профессиональной адаптации, в том числе для участников СВО.
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