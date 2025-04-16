В Кургане откроется клуб для безработных женщин

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Женщинам в клубе помогут самореализоваться и обрести уверенность
Женщинам в клубе помогут самореализоваться и обрести уверенность Фото:

В Кургане безработные женщины смогут стать членами женского клуба «Место для Своих» при центе занятости населения. Его открытие состоится 18 апреля. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«При центре занятости населения Кургана и Кетовского округа открывается Женский клуб „Место для Своих“. Он станет местом встреч для женщин, которые ищут работу или хотят сменить нынешнюю. В нем специалисты центра помогут им реализовать свой трудовой и предпринимательский потенциал, ориентироваться на рынке труда, уверенно чувствовать себя на встречах с работодателями и многому другому», — пояснили в центре занятости.

Стать членом клуба сможет любая женщина в поиске работы. Прежде всего это касается жен и матерей участников спецоперации, декретниц, матерей-одиночек, мам детей-инвалидов, женщин предпенсионного возраста и вышедших на свободу из колонии.

Открытие женского клуба совпадает с проведением Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей», которая также запланирована на 18 апреля. Мероприятие предоставит дополнительные возможности для трудоустройства и профессиональной адаптации, в том числе для участников СВО.

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В Кургане безработные женщины смогут стать членами женского клуба «Место для Своих» при центе занятости населения. Его открытие состоится 18 апреля. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «При центре занятости населения Кургана и Кетовского округа открывается Женский клуб „Место для Своих“. Он станет местом встреч для женщин, которые ищут работу или хотят сменить нынешнюю. В нем специалисты центра помогут им реализовать свой трудовой и предпринимательский потенциал, ориентироваться на рынке труда, уверенно чувствовать себя на встречах с работодателями и многому другому», — пояснили в центре занятости. Стать членом клуба сможет любая женщина в поиске работы. Прежде всего это касается жен и матерей участников спецоперации, декретниц, матерей-одиночек, мам детей-инвалидов, женщин предпенсионного возраста и вышедших на свободу из колонии. Открытие женского клуба совпадает с проведением Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей», которая также запланирована на 18 апреля. Мероприятие предоставит дополнительные возможности для трудоустройства и профессиональной адаптации, в том числе для участников СВО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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