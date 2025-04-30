30 апреля 2025

Замгубернатора Носков: курганцы снова накопили свалки в поймах рек. Видео

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Носков призвал не бросать мусор у берегов рек
Носков призвал не бросать мусор у берегов рек Фото:

В Кургане и ряде населенных пунктов области жители вновь накопили свалки мусора в поймах рек. В случае паводка мусор может стать причиной заторов, как это было в наводнение 2024 года. Об этом рассказал замгубернатора региона Станислав Носков.

«После паводка берега рек были очищены. Однако жители снова создают свалки в поймах. При подъеме воды этот мусор мог бы стать причиной затора, загрязнения воды с последствиями для жизни и здоровья людей», — сообщил Носков. Его видеообращение к жителям опубликовано в telegram-канале «Курганская область официально».

Замгубернатора отметил, что нарушителей ждет штраф. Он призвал курганцев не допускать свалок в поймах рек. 

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Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».

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В Кургане и ряде населенных пунктов области жители вновь накопили свалки мусора в поймах рек. В случае паводка мусор может стать причиной заторов, как это было в наводнение 2024 года. Об этом рассказал замгубернатора региона Станислав Носков. «После паводка берега рек были очищены. Однако жители снова создают свалки в поймах. При подъеме воды этот мусор мог бы стать причиной затора, загрязнения воды с последствиями для жизни и здоровья людей», — сообщил Носков. Его видеообращение к жителям опубликовано в telegram-канале «Курганская область официально». Замгубернатора отметил, что нарушителей ждет штраф. Он призвал курганцев не допускать свалок в поймах рек. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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