В Кургане и ряде населенных пунктов области жители вновь накопили свалки мусора в поймах рек. В случае паводка мусор может стать причиной заторов, как это было в наводнение 2024 года. Об этом рассказал замгубернатора региона Станислав Носков.
«После паводка берега рек были очищены. Однако жители снова создают свалки в поймах. При подъеме воды этот мусор мог бы стать причиной затора, загрязнения воды с последствиями для жизни и здоровья людей», — сообщил Носков. Его видеообращение к жителям опубликовано в telegram-канале «Курганская область официально».
Замгубернатора отметил, что нарушителей ждет штраф. Он призвал курганцев не допускать свалок в поймах рек.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».