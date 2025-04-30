30 апреля 2025

В мэрии Кургана пообещали заменить износившийся баннер в честь героя на новый. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В микрорайоне появится новый плакат в честь героя
В микрорайоне появится новый плакат в честь героя Фото:

Власти Кургана пообещали найти средства на замену старого баннера в честь героя СССР маршала Голикова в Заозерном микрорайоне. Об этом говорится в ответе горожанам, которые указали в обращении, что баннер уже весь обтрепался и выглядит неприглядно.

«В настоящее время ведется расчет стоимости замены данного баннера. После определения стоимости и выбора подрядчика его заменят», — сообщается в ответе на сайте «Обратись».

Ранее в Кургане появилась инициативная группа, которая начала подыскивать здание в Заозерном для граффити в честь маршала Филиппа Ивановича Голикова. Инициатива направлена на увековечивание памяти знаменитого земляка. 

Баннер необходимо заменить
Баннер необходимо заменить
Фото:

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Власти Кургана пообещали найти средства на замену старого баннера в честь героя СССР маршала Голикова в Заозерном микрорайоне. Об этом говорится в ответе горожанам, которые указали в обращении, что баннер уже весь обтрепался и выглядит неприглядно. «В настоящее время ведется расчет стоимости замены данного баннера. После определения стоимости и выбора подрядчика его заменят», — сообщается в ответе на сайте «Обратись». Ранее в Кургане появилась инициативная группа, которая начала подыскивать здание в Заозерном для граффити в честь маршала Филиппа Ивановича Голикова. Инициатива направлена на увековечивание памяти знаменитого земляка. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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