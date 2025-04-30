Власти Кургана пообещали найти средства на замену старого баннера в честь героя СССР маршала Голикова в Заозерном микрорайоне. Об этом говорится в ответе горожанам, которые указали в обращении, что баннер уже весь обтрепался и выглядит неприглядно.
«В настоящее время ведется расчет стоимости замены данного баннера. После определения стоимости и выбора подрядчика его заменят», — сообщается в ответе на сайте «Обратись».
Ранее в Кургане появилась инициативная группа, которая начала подыскивать здание в Заозерном для граффити в честь маршала Филиппа Ивановича Голикова. Инициатива направлена на увековечивание памяти знаменитого земляка.
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