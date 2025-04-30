Сотрудники следственного управления СК России по Курганской области продолжили традицию озеленения территории Курганского областного госпиталя для ветеранов войн, высадив вдоль фасада лечебного учреждения десяток молодых елей. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления региона.
Как отметил исполняющий обязанности руководителя ведомства Александр Миненков, у саженцев хорошая корневая система, и есть надежда, что деревья быстро приживутся и будут радовать пациентов и персонал госпиталя. «Корневая система у молодых саженцев очень хорошая. Будем надеяться, что все высаженные нами деревья быстро прирастут и вскоре будут радовать глаз и дарить хорошее настроение персоналу и пациентам, находящимся на лечении в Госпитале. Ну а мы, в свою очередь, благодарим за экскурсию и гостеприимство Владимира Викторовича и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество», — подчеркнул Миненков.
В пресс-службе уточнили, что традиция закладки аллеи Победы из елей была начата сотрудниками следственного управления в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. С этого времени число деревьев на территории госпиталя регулярно пополняется. Госпиталь принимает на лечение и реабилитацию участников и инвалидов различных войн, ветеранов труда, блокадников Ленинграда и участников специальной военной операции.
Ранее в Курганской области также проводились акции по озеленению в честь памятных дат: к 80-летию Победы сотрудники «Курганстальмоста» высадили 80 елей в сквере «Мостовичок» и установили памятный камень, а вблизи села Бараба и деревни Лаптева планируется создание самого большого в регионе геоглифа из деревьев. В этих мероприятиях принимают участие сотрудники предприятий, ветераны, волонтеры и представители власти.
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