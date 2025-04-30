30 апреля 2025

Гендиректор тюменской компании отрицает травмы работника, которого едва не убил ковш экскаватора

Депутат Иван Вершинин: прокуратура поддержала травмированного ковшом тюменца
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
От удара тюменец получил травму головы и позвоночника
От удара тюменец получил травму головы и позвоночника Фото:

Генеральный директор компании ООО «СибПрофСнаб», на объекте у которого работал тюменец, получивший тяжелые увечья от удара ковшом экскаватора, отрицает факт травм. Об этом URA.RU рассказал депутат областной думы Иван Вершинин.

«В нарушение Трудового кодекса РФ, трудовой договор с заявителем не заключался, приказ о приеме не издавался. В ходе осуществления трудовой деятельности им была получена травма, однако данный факт производственной травмы генеральный директор указанной организации отрицает», — отметил депутат.

На данный момент этот работник оформляет себе инвалидность. Прокуратура Тюменской области в данном случае встала на сторону сотрудника компании. Ведомство подготовило иск в интересах мужчины. Иван Вершинин выразил уверенность, что суд также вынесет решение в пользу пострадавшего. Также депутат лично поблагодарил коллег из прокуратуры Ленинского Административного округа за содействие в защите трудовых прав граждан.

Ранее на одном из строительных объектов в Тюмени мужчина получил сильнейший удар ковшом экскаватора по голове. Он получил трещину в черепе и перелом позвоночника

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Генеральный директор компании ООО «СибПрофСнаб», на объекте у которого работал тюменец, получивший тяжелые увечья от удара ковшом экскаватора, отрицает факт травм. Об этом URA.RU рассказал депутат областной думы Иван Вершинин. «В нарушение Трудового кодекса РФ, трудовой договор с заявителем не заключался, приказ о приеме не издавался. В ходе осуществления трудовой деятельности им была получена травма, однако данный факт производственной травмы генеральный директор указанной организации отрицает», — отметил депутат. На данный момент этот работник оформляет себе инвалидность. Прокуратура Тюменской области в данном случае встала на сторону сотрудника компании. Ведомство подготовило иск в интересах мужчины. Иван Вершинин выразил уверенность, что суд также вынесет решение в пользу пострадавшего. Также депутат лично поблагодарил коллег из прокуратуры Ленинского Административного округа за содействие в защите трудовых прав граждан. Ранее на одном из строительных объектов в Тюмени мужчина получил сильнейший удар ковшом экскаватора по голове. Он получил трещину в черепе и перелом позвоночника
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...