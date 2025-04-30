Гендиректор тюменской компании отрицает травмы работника, которого едва не убил ковш экскаватора

Генеральный директор компании ООО «СибПрофСнаб», на объекте у которого работал тюменец, получивший тяжелые увечья от удара ковшом экскаватора, отрицает факт травм. Об этом URA.RU рассказал депутат областной думы Иван Вершинин.
«В нарушение Трудового кодекса РФ, трудовой договор с заявителем не заключался, приказ о приеме не издавался. В ходе осуществления трудовой деятельности им была получена травма, однако данный факт производственной травмы генеральный директор указанной организации отрицает», — отметил депутат.
На данный момент этот работник оформляет себе инвалидность. Прокуратура Тюменской области в данном случае встала на сторону сотрудника компании. Ведомство подготовило иск в интересах мужчины. Иван Вершинин выразил уверенность, что суд также вынесет решение в пользу пострадавшего. Также депутат лично поблагодарил коллег из прокуратуры Ленинского Административного округа за содействие в защите трудовых прав граждан.
Ранее на одном из строительных объектов в Тюмени мужчина получил сильнейший удар ковшом экскаватора по голове. Он получил трещину в черепе и перелом позвоночника
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