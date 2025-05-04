В Тюменской области существенно возросло количество нелегальных работников

За три месяца 2025 года в Тюменской области выявили на 53,6% больше сотрудников, которые работали без официального оформления, чем в аналогичном периоде прошлого года. Если в 2024 году количество таких случаев равнялось 1985, то в 2025 году составило 3049. Об этом сообщили в региональном департаменте труда и занятости населения.
«В первом квартале 2025 года в Тюменской области выявлено 3049 человек, работающих без официального оформления. Это на 53,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было зафиксировано 1985 случаев», — рассказали РБК Тюмень в ведомстве.
Чаще всего нелегальные сотрудники встречаются в малом и среднем бизнесе, занимающемся торговлей или строительством. При этом, находят такие компании по обращениям и жалобам граждан.
Тюмень потеряла баллы по пяти показателям в индексе качества жизни платформы ВЭБ.РФ. По данным исследования, областная столица за год просела в сферах благоустройства, общественной активности и доходах.
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