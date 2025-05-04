04 мая 2025
03 мая 2025

В Тюменской области существенно возросло количество нелегальных работников

© Служба новостей «URA.RU»
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Больше всего нелегальных сотрудников работают в торговле и строительстве
Больше всего нелегальных сотрудников работают в торговле и строительстве Фото:

За три месяца 2025 года в Тюменской области выявили на 53,6% больше сотрудников, которые работали без официального оформления, чем в аналогичном периоде прошлого года. Если в 2024 году количество таких случаев равнялось 1985, то в 2025 году составило 3049. Об этом сообщили в региональном департаменте труда и занятости населения.

«В первом квартале 2025 года в Тюменской области выявлено 3049 человек, работающих без официального оформления. Это на 53,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было зафиксировано 1985 случаев», — рассказали РБК Тюмень в ведомстве.

Чаще всего нелегальные сотрудники встречаются в малом и среднем бизнесе, занимающемся торговлей или строительством. При этом, находят такие компании по обращениям и жалобам граждан.

Тюмень потеряла баллы по пяти показателям в индексе качества жизни платформы ВЭБ.РФ. По данным исследования, областная столица за год просела в сферах благоустройства, общественной активности и доходах.

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За три месяца 2025 года в Тюменской области выявили на 53,6% больше сотрудников, которые работали без официального оформления, чем в аналогичном периоде прошлого года. Если в 2024 году количество таких случаев равнялось 1985, то в 2025 году составило 3049. Об этом сообщили в региональном департаменте труда и занятости населения. «В первом квартале 2025 года в Тюменской области выявлено 3049 человек, работающих без официального оформления. Это на 53,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было зафиксировано 1985 случаев», — рассказали РБК Тюмень в ведомстве. Чаще всего нелегальные сотрудники встречаются в малом и среднем бизнесе, занимающемся торговлей или строительством. При этом, находят такие компании по обращениям и жалобам граждан. Тюмень потеряла баллы по пяти показателям в индексе качества жизни платформы ВЭБ.РФ. По данным исследования, областная столица за год просела в сферах благоустройства, общественной активности и доходах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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