В Далматово (Курганская область) памятник Александру Попову «оживил» с помощью нейросетей. Событие приурочено ко Дню радио 7 мая. Об этом сообщает российская телекоммуникационная компания.
«На Урале произошло необычное событие: в честь Дня связи „ожили“ памятники. Александру Попову, установленные в Перми и Екатеринбурге, а также бюст изобретателя радио в Далматово Курганской области. Цифровой проект реализован компанией „Ростелеком“ с использованием нейросетей. Технологии искусственного интеллекта позволили уральским Поповым „сойти“ с постаментов и отправиться к памятнику связисту, расположенному в Верхней Пышме Свердловской области», — сообщает пресс-служба ПАО «Ростелеком».
Ранее URA.RU писало, что половина курганцев одобряет использование искусственного интеллекта (нейросетей) в медицине. Но только при условии, что он будет использоваться врачом как дополнительный инструмент для диагностики и лечения.
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