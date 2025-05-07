Яблоню, ставшей символом дружбы Кургана и Китая, подменили. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Китайская яблоня, высаженная в Кургане, сильно изменилась (архивное фото)
Китайская яблоня, высаженная в Кургане, сильно изменилась (архивное фото) Фото:

В Кургане возникли подозрения о замене знаменитой китайской яблони, высаженной в честь дружбы между Курганской областью и Китаем. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили очевидцы. Официального комментария власти Кургана пока не дали. Дерево росло в горсаду и было высажено в июле 2024 года.

«На старых фото видно, что ствол у дерева один, а разветвления на ветки начинаются значительно выше. Сейчас же дерево резко разрослось. Веток стало три, а само оно сильно „похудело“», — говорят URA.RU источники.

Со слов очевидцев, вероятная подмена могла произойти незаметно для горожан. Сама китайская яблоня была высажена в Кургане, как символ укрепления отношений между регионом и Китаем. За деревом поручили ухаживать и следить властям города Кургана.

Корреспондент URA.RU направила комментарий в администрацию города. На момент публикации ответ получить не удалось. Информация будет дополнена после получения комментария. 

В Кургане засыхало дерево, ставшее символом дружбы региона с Китаем. Это дерево, по слухам, было пересажено в горсад из другого места, где оно довольно долго жило. Позднее власти прокомментировали, что в такое состояние яблоня пришла из-за адаптационного периода. 

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В Кургане возникли подозрения о замене знаменитой китайской яблони, высаженной в честь дружбы между Курганской областью и Китаем. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили очевидцы. Официального комментария власти Кургана пока не дали. Дерево росло в горсаду и было высажено в июле 2024 года. «На старых фото видно, что ствол у дерева один, а разветвления на ветки начинаются значительно выше. Сейчас же дерево резко разрослось. Веток стало три, а само оно сильно „похудело“», — говорят URA.RU источники. Со слов очевидцев, вероятная подмена могла произойти незаметно для горожан. Сама китайская яблоня была высажена в Кургане, как символ укрепления отношений между регионом и Китаем. За деревом поручили ухаживать и следить властям города Кургана. Корреспондент URA.RU направила комментарий в администрацию города. На момент публикации ответ получить не удалось. Информация будет дополнена после получения комментария.  В Кургане засыхало дерево, ставшее символом дружбы региона с Китаем. Это дерево, по слухам, было пересажено в горсад из другого места, где оно довольно долго жило. Позднее власти прокомментировали, что в такое состояние яблоня пришла из-за адаптационного периода. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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