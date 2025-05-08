В Кургане в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне проходят праздничные мероприятия с церемониями возложения венков к мемориалу погибшим в 1941-1945 годах курганцам в сквере Победы. Ежегодно в мае сотни горожан приходят к мемориалу, чтобы почтить память солдат, возложить цветы к плитам с именами героев. URA.RU приводит историю комплекса, которому в этом году исполнилось больше полвека.
История сквера
Сквер Победы в Кургане появился в 1965 году. Постановлением исполкома Курганского городского Совета народных депутатов название было присвоено территории у дома Политпросвещения (сейчас областной краеведческий музей) по улице Пушкина. В том же году 9 мая во время митинга состоялась торжественная закладка памятника–обелиска в честь 20-летия Победы советского народа над фашистской Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 года. Через год обелиск Победы в виде трехгранного шпиля был торжественно открыт. На приспущенных знаменах из гранита высечены слова: «Никто не забыт, ничто не забыто». В день празднования 25-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне у основания обелиска был зажжен Вечный огонь и заложены капсулы с землей городов-героев: Москвы, Ленинграда, Волгограда, Одессы, Севастополя, Киева, крепости-героя Бреста.
Мемориальному комплексу — 50 лет
Еще пять лет спустя, 9 мая 1975 года, торжественно открыли мемориальный комплекс, где на постаментах с 44 плитами было увековечено 3471 фамилия курганцев, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. Позже количество плит увеличили до 85, на них занесены фамилии 8078 погибших воинов. По данным из открытых источников, над разработкой мемориала трудились авторы проекта — архитекторы В. П. Скобелев В. У. Горбачев, художник В. М. Хорошаев, скульпторы С. А. Голощапов, А. И. Козырев, конструктор В. Г. Солодовников. Большую работу провели работники военкоматов, выявляя сведения обо всех жителях области, не вернувшихся с фронта.
Инженеры разрабатывали техническую документацию, более пятисот деталей мемориала в кратчайший срок изготовили рабочие заводов им. В. И. Ленина и Д. М. Карбышева, объединений «Кургансельмаш» и «Курганармхиммаш». 9 мая 1980 года на территории мемориального ансамбля состоялось открытие памятной стелы «Зауральцы — Герои Советского Союза» по проекту скульпторов В. и Т. Лытченко-Метких и архитектора Ю. Вещикова, на плитах которой было увековечено 94 фамилии. В мае 2015 года на стеле «Зауральцы — Герои Советского Союза» установлены две мемориальные доски, на которых увековечены 15 фамилий зауральцев — Героев Советского Союза и 29 полных кавалеров ордена Славы.
Ранее URA.RU писало о праздничных мероприятиях в День Победы в Кургане. Акции и концерты пройдут на шести главных локациях: на площади Ленина, в Горсаду, в ЦПКиО, в Парке Победы, в Детском парке, а также у КЦ «Современник» в Заозерном районе. План можно посмотреть здесь.
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