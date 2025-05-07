В ЯНАО установили модель советского истребителя

В Новом Уренгое на привокзальной площади установили модель советского истребителя И-16 в натуральную величину. Арт-объект появился в честь исторического вклада авиации в годы Великой Отечественной войны и теперь доступен для всех жителей и гостей города, сообщает пресс-служба мэрии.
«Макет самолета несколько раз проезжал по центральной улице Нового Уренгоя во время праздничных шествий ко Дню Победы, возглавляя колонну авиаторов города. В этом году истребителю дали новую жизнь — фото с макетом легендарного самолета могут сделать все желающие», — сообщили в пресс-службе города.
Истребитель И-16, который в народе называли «Ишак» или «Ишачок», был разработан в начале 1930-х годов. Это был первый советский одномоторный моноплан с убирающимися шасси и бронеспинкой, ставший символом авиационного прогресса того времени. Установка макета на территории аэропорта стала частью городской программы по сохранению исторической памяти и патриотическому воспитанию молодежи.
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