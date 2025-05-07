США анонсировали выпуск ядерного оружия нового поколения в мае

Национальное управление ядерной безопасности США (NNSA) рассчитывает получить первые образцы новой термоядерной бомбы B61-13 в мае 2025 года. Об этом сообщила исполняющая обязанности главы NNSA Тереса Роббинс в ходе слушаний в конгрессе США.
«Управление ожидает достижения первой производственной единицы для B61-13 позже в этом месяце», — заявила Роббинс. Ее слова передает РИА Новости.
По словам Роббинс, речь идет о новом варианте ядерной бомбы свободного падения B61, разработка которого одобрена в конце 2023 года. Дальнейшие работы по проекту планируется завершить весной 2026 года. B61-13 будет предназначена для оснащения современных истребителей, а также стратегического бомбардировщика нового поколения B-21.
Ранее URA.RU рассказывало, что Турция может стать мишенью в ядерной войне. Такую опасность авторы турецкой газеты видят в постоянной модернизации США бомб типа B61-12. Авторы издания отмечают, что бомба, работы над которой запланированы на 2026 год, в десятки раз мощнее той, что была применена в Хиросиме. Всего же, по сообщению турецкой газеты, в Европе размещены 180 бомб США.
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