Задержки рейсов в ямальских аэропортах: актуальная информация

В аэропортах Ямало-Ненецкого автономного округа сегодня фиксируются задержки внутренних и столичных авиарейсов. По данным онлайн-табло, изменения коснулись как вертолетных, так и самолетных маршрутов.
В аэропорту Салехарда утром 8 мая были задержаны вылеты вертолетов в несколько населенных пунктов региона. Авиакомпания «Ямал» отложила рейсы в Панаевск, Салемал, Яр-Сале, Сеяху, Новый Порт и Мыс Каменный. Причины задержек не уточняются, однако подобные ситуации часто связаны с погодными условиями или техническими причинами.
В Новом Уренгое пассажиры рейса S7-2572, следующего в московский аэропорт Домодедово, вынуждены ожидать вылета до 9 мая. Самолет должен был отправиться в столицу сегодня в 8:20, но вылет отложен на сутки. Авиакомпания S7 Airlines пока не прокомментировала причины задержки.
Схожая ситуация сложилась и в аэропорту Надыма. Рейс YC 174, выполняемый авиакомпанией «Ямал» по маршруту Надым — Москва (Домодедово), перенесен с 10:05 на 17:35. Пассажирам рекомендовано следить за обновлениями на онлайн-табло аэропорта и связываться с перевозчиком для уточнения информации.
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