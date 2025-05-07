07 мая 2025

Задержки рейсов в ямальских аэропортах: актуальная информация

В аэропортах Ямала задерживаются рейсы в Москву
© Служба новостей «URA.RU»
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В Салехарде задерживаются внутренние рейсы
В Салехарде задерживаются внутренние рейсы Фото:

В аэропортах Ямало-Ненецкого автономного округа сегодня фиксируются задержки внутренних и столичных авиарейсов. По данным онлайн-табло, изменения коснулись как вертолетных, так и самолетных маршрутов.

В аэропорту Салехарда утром 8 мая были задержаны вылеты вертолетов в несколько населенных пунктов региона. Авиакомпания «Ямал» отложила рейсы в Панаевск, Салемал, Яр-Сале, Сеяху, Новый Порт и Мыс Каменный. Причины задержек не уточняются, однако подобные ситуации часто связаны с погодными условиями или техническими причинами.

В Новом Уренгое пассажиры рейса S7-2572, следующего в московский аэропорт Домодедово, вынуждены ожидать вылета до 9 мая. Самолет должен был отправиться в столицу сегодня в 8:20, но вылет отложен на сутки. Авиакомпания S7 Airlines пока не прокомментировала причины задержки.

Схожая ситуация сложилась и в аэропорту Надыма. Рейс YC 174, выполняемый авиакомпанией «Ямал» по маршруту Надым — Москва (Домодедово), перенесен с 10:05 на 17:35. Пассажирам рекомендовано следить за обновлениями на онлайн-табло аэропорта и связываться с перевозчиком для уточнения информации.

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В аэропортах Ямало-Ненецкого автономного округа сегодня фиксируются задержки внутренних и столичных авиарейсов. По данным онлайн-табло, изменения коснулись как вертолетных, так и самолетных маршрутов. В аэропорту Салехарда утром 8 мая были задержаны вылеты вертолетов в несколько населенных пунктов региона. Авиакомпания «Ямал» отложила рейсы в Панаевск, Салемал, Яр-Сале, Сеяху, Новый Порт и Мыс Каменный. Причины задержек не уточняются, однако подобные ситуации часто связаны с погодными условиями или техническими причинами. В Новом Уренгое пассажиры рейса S7-2572, следующего в московский аэропорт Домодедово, вынуждены ожидать вылета до 9 мая. Самолет должен был отправиться в столицу сегодня в 8:20, но вылет отложен на сутки. Авиакомпания S7 Airlines пока не прокомментировала причины задержки. Схожая ситуация сложилась и в аэропорту Надыма. Рейс YC 174, выполняемый авиакомпанией «Ямал» по маршруту Надым — Москва (Домодедово), перенесен с 10:05 на 17:35. Пассажирам рекомендовано следить за обновлениями на онлайн-табло аэропорта и связываться с перевозчиком для уточнения информации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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