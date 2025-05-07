В Кургане введут особый режим доступа на мероприятия в День Победы

Жители смогут пройти на центральную площадь в Кургане 9 мая через контрольно-пропускные пункты. Такой же режим пропуска будет в ЦПКиО и в Горсад. Об этом сообщили в городской администрации.
«Попасть на площадь Ленина, в Горсад, а также в Центральный парк культуры и отдыха можно будет через контрольно-пропускные пункты. Каждый КПП будет оборудован арочными металлодетекторами», — сообщается в telegram-канале «Город Курган».
На площадь Ленина можно будет пройти через КПП:
- в районе перекрестка ул. Гоголя – ул. Ленина (будут установлены металлорамки по адресам: ул. Гоголя, 83 и ул. Гоголя, 58);
- на перекрестке ул. Гоголя – ул. Володарского (у кинотеатра «Россия» и у Главпочтамта);
- со Сталинградской площади (между домами по ул. Пушкина,106 и Пушкина 137 и между краеведческим музеем и домом по ул. Пушкина, 147);
- со стороны ул. Пушкина – ул. Комсомольская;
- через Горсад.
В Горсад можно будет пройти через КПП:
- со стороны ул. Карла Маркса;
- со стороны ул. Володарского;
- со стороны ул. Ленина (через арки);
- на перекрестке ул. Гоголя – ул. Володарского (у главпочтамта и у кинотеатра «Россия»).
В ЦПКиО можно будет попасть через КПП:
- с центрального входа;
- через вход со стороны Шевелевки.
Также несколько КПП будут установлены на ул. Карла Маркса на период движения Бессмертного полка. Они будут размещены:
- на перекрестке ул. Кирова – ул. Карла Маркса;
- на перекрестке ул. Томина – ул. Карла Маркса;
- на перекрестке ул. Володарского – ул. Карла Маркса;
- на перекрестке ул. Карла Маркса – ул. Комсомольская;
- на перекрестке ул. Ленина — ул. Карла Маркса.
В зону безопасности нельзя проносить:
- любые колюще-режущие предметы, оружие;
- любую стеклянную тару, в том числе банки, бутылки с напитками;
- любые технические жидкости (растворы, легковоспламеняющие жидкости);
- пиротехнические изделия;
- плакаты, баннеры, не относящиеся к празднику.
Все вышеперечисленные предметы будут изыматься в ходе досмотра, отметили в мэрии.
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