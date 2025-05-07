07 мая 2025

В Кургане введут особый режим доступа на мероприятия в День Победы

© Служба новостей «URA.RU»
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Для безопасности людей организованы КПП
Для безопасности людей организованы КПП Фото:

Жители смогут пройти на центральную площадь в Кургане 9 мая через контрольно-пропускные пункты. Такой же режим пропуска будет в ЦПКиО и в Горсад. Об этом сообщили в городской администрации.

«Попасть на площадь Ленина, в Горсад, а также в Центральный парк культуры и отдыха можно будет через контрольно-пропускные пункты. Каждый КПП будет оборудован арочными металлодетекторами», — сообщается в telegram-канале «Город Курган».

На площадь Ленина можно будет пройти через КПП:

  • в районе перекрестка ул. Гоголя – ул. Ленина (будут установлены металлорамки по адресам: ул. Гоголя, 83 и ул. Гоголя, 58);
  • на перекрестке ул. Гоголя – ул. Володарского (у кинотеатра «Россия» и у Главпочтамта);
  • со Сталинградской площади (между домами по ул. Пушкина,106 и Пушкина 137 и между краеведческим музеем и домом по ул. Пушкина, 147);
  • со стороны ул. Пушкина – ул. Комсомольская;
  • через Горсад.

В Горсад можно будет пройти через КПП:

  • со стороны ул. Карла Маркса;
  • со стороны ул. Володарского;
  • со стороны ул. Ленина (через арки);
  • на перекрестке ул. Гоголя – ул. Володарского (у главпочтамта и у кинотеатра «Россия»).

В ЦПКиО можно будет попасть через КПП:

  • с центрального входа;
  • через вход со стороны Шевелевки.

Также несколько КПП будут установлены на ул. Карла Маркса на период движения Бессмертного полка. Они будут размещены:

  • на перекрестке ул. Кирова – ул. Карла Маркса;
  • на перекрестке ул. Томина – ул. Карла Маркса;
  • на перекрестке ул. Володарского – ул. Карла Маркса;
  • на перекрестке ул. Карла Маркса – ул. Комсомольская;
  • на перекрестке ул. Ленина — ул. Карла Маркса.

В зону безопасности нельзя проносить:

  • любые колюще-режущие предметы, оружие;
  • любую стеклянную тару, в том числе банки, бутылки с напитками;
  • любые технические жидкости (растворы, легковоспламеняющие жидкости);
  • пиротехнические изделия;
  • плакаты, баннеры, не относящиеся к празднику.

Все вышеперечисленные предметы будут изыматься в ходе досмотра, отметили в мэрии.

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Жители смогут пройти на центральную площадь в Кургане 9 мая через контрольно-пропускные пункты. Такой же режим пропуска будет в ЦПКиО и в Горсад. Об этом сообщили в городской администрации. «Попасть на площадь Ленина, в Горсад, а также в Центральный парк культуры и отдыха можно будет через контрольно-пропускные пункты. Каждый КПП будет оборудован арочными металлодетекторами», — сообщается в telegram-канале «Город Курган». На площадь Ленина можно будет пройти через КПП: В Горсад можно будет пройти через КПП: В ЦПКиО можно будет попасть через КПП: Также несколько КПП будут установлены на ул. Карла Маркса на период движения Бессмертного полка. Они будут размещены: В зону безопасности нельзя проносить: Все вышеперечисленные предметы будут изыматься в ходе досмотра, отметили в мэрии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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