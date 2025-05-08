В Кургане праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы сопровождаются усиленными мерами безопасности. В центре города действуют особый режим пропуска. Установлены КПП, на которых дежурят сотрудники правоохранительных органов. Об этом передает корреспондент URA.RU.
«Сотрудники правоохранительных органов с утра проверяют граждан, идущих в места массовых скоплений. Особый режим пропуска на мероприятия введен на Центральную площадь, в ЦПКиО и в Горсад. Каждый КПП оборудован арочными металлодетекторами», — передает корреспондент.
На 9 Мая в зону безопасности строго запрещен пронос острых и режущих предметов, оружия, а также стеклянной тары, включая банки и бутылки с напиткам. Кроме того, не допускается пронос технических жидкостей, растворов, легковоспламеняющихся веществ, пиротехники, а также плакатов и баннеров, не имеющих отношения к праздничному мероприятию. Все перечисленные предметы подлежат изъятию при прохождении контрольно-пропускных пунктов. Также весь день запрещена продажа алкогольных напитков в магазинах.
URA.RU ведет онлайн-трансляцию с празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войны. Прямой эфир с парада на Центральной площади имени Ленина можно посмотреть здесь с 10:00.
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