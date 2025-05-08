08 мая 2025

Курганцы прошли «Бессмертным полком» по площади Ленина. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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К «Бессмертному полку» в Кургане присоединился губернатор Шумков
К «Бессмертному полку» в Кургане присоединился губернатор Шумков Фото:

Курганцы собрались на шествие «Бессмертного полка» и прошли по площади имени Ленина. Некоторые участники приехали из разных районов области, чтобы почтить память своих героических предков. Шествие закончилось, передает корреспондент URA.RU с места событий. 

«Курганцы начали с самого утра собираться на шествие „Бессмертного полка“. Он прошел по площади города. Многие делятся историями своих дедов и прадедов. Один из частников шествия вспоминает, как ветеран рассказывал о встрече с танками „Тигр“, от которых отскакивали снаряды», — передает корреспондент URA.RU.

В настоящее время шествие закончилось, но жители города не убираю портреты своих героев. Мероприятия празднования Дня Победы в Кургане можно — в нашей онлайн трансляции

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Курганцы собрались на шествие «Бессмертного полка» и прошли по площади имени Ленина. Некоторые участники приехали из разных районов области, чтобы почтить память своих героических предков. Шествие закончилось, передает корреспондент URA.RU с места событий.  «Курганцы начали с самого утра собираться на шествие „Бессмертного полка“. Он прошел по площади города. Многие делятся историями своих дедов и прадедов. Один из частников шествия вспоминает, как ветеран рассказывал о встрече с танками „Тигр“, от которых отскакивали снаряды», — передает корреспондент URA.RU. В настоящее время шествие закончилось, но жители города не убираю портреты своих героев. Мероприятия празднования Дня Победы в Кургане можно — в нашей онлайн трансляции. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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