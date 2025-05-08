Курганцы собрались на шествие «Бессмертного полка» и прошли по площади имени Ленина. Некоторые участники приехали из разных районов области, чтобы почтить память своих героических предков. Шествие закончилось, передает корреспондент URA.RU с места событий.
«Курганцы начали с самого утра собираться на шествие „Бессмертного полка“. Он прошел по площади города. Многие делятся историями своих дедов и прадедов. Один из частников шествия вспоминает, как ветеран рассказывал о встрече с танками „Тигр“, от которых отскакивали снаряды», — передает корреспондент URA.RU.
В настоящее время шествие закончилось, но жители города не убираю портреты своих героев. Мероприятия празднования Дня Победы в Кургане можно — в нашей онлайн трансляции.
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