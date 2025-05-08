В Кургане интересно: в Горсаду организовали арт-реконструкцию ко Дню Победы

В Кургане сегодня с 12:30 до 17:00 в Городском саду проходит фестиваль культурной реконструкции «Рио-Рита — радость Победы», посвященный Дню Победы. Об этом сообщает Курганский областной дом народного творчества.
«Праздничный день на круглой площадке Городского сада стартует с акции „Георгиевская ленточка“, которая является знаком уважения к подвигу предков. Вас ожидают концертные выступления: детского джаз-бенда „Смайл“, Детской школы искусств им. В.А. Громова, молодежных групп „Пантеон“ и „Ко-Микс“. Здесь же пройдет спектакль-концерт „Мне двадцать лет“ и танцевальная зарисовка „Рио-Рита“ от Курганского областного колледжа культуры, а также гала-концерт XXIX регионального фестиваля молодых исполнителей гражданской и патриотической песни „Родина. Честь. Слава“. Кроме того, в этот день стартует патриотический проект „Фронтовой кинотеатр“», — сообщили организаторы.
В течение дня на территории Городского сада будут работать праздничные интерактивные площадки от государственных учреждений Курганской области. Арт-реконструкция «Рио-Рита — радость Победы» позволит погрузиться в атмосферу памятных лет, почтить память героев войны и разделить радость великого праздника вместе с другими участниками.
В этом году празднование Дня Победы в Кургане проходит на шести главных площадках города, включая центр культуры и досуга «Современник» в Заозерном районе. Здесь, как и в Городском саду, организованы концерты, интерактивные программы, выставки и полевая кухня. Традиционно в Кургане проходят шествие «Бессмертного полка», парад на площади Ленина и церемония возложения цветов к Вечному огню.
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