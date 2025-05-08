Житель Кургана Сергей Никитин принял участие в праздничном шествии «Бессмертного полка». Он рассказал корреспонденту URA.RU о своих родственниках — участниках Великой Отечественной войны. Самым страшным воспоминанием его дядьки, вернувшегося с фронта, была встреча с танком «Тигр».
«Мои дядьки воевали. Степанов Павел Васильевич гвардии рядовой пришел с войны. В его воспоминаниях были страшные рассказы о том, как он повстречался с танками „Тигр“. Он говорил: „Я видел „Тигра“ — страшные машины, от которых снаряды отскакивали“, — поделился Сергей Никитин.
Другие родственники курганца погибли в боях. Лейтенант Петр Никитин погиб в 1944 году в Латвии, был награжден медалью «За оборону Ленинграда». Рядовой Алексей Никитин без вести пропал. Красноармеец Дмитрий Степанов погиб в 1942 году под Старой Руссой.
В Кургане продолжается праздничные мероприятия в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. URA.RU ведет прямую трансляцию.
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