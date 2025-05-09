Курганский вице-губернатор Алексеев прочитал стихи фронтовика из Белоруссии. Видео

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Вице-губернатор Курганской области записал стихотворение о войне
Вице-губернатор Курганской области записал стихотворение о войне Фото:
новость из сюжета
День Победы-2025 в Кургане

Вице-губернатор и руководитель аппарата губернатора Курганской области Андрей Алексеев поздравил жителей региона с Днем Победы, опубликовав в своих социальных сетях видеоролик. В нем в память о Великой Победе политик прочитал стихотворение белорусского поэта-фронтовика Миколы Сурначева. Об этом чиновник сообщил на своей странице в соцсетях.

«После войны было много произведений, посвященных Победе. Но строки, написанные в военные годы солдатами, которые испытали на себе все ужасы той самой страшной, самой жестокой, разрушительной войны, вызывают особые чувства. В память о Великой Победе решил прочитать стихотворение белорусского поэта-фронтовика Миколы Сурначева. Он написал его в 1942 году. А в апреле 45-го пал смертью храбрых под Берлином, не дожив до Победы совсем немного. Дорогие наши ветераны, никакие слова в полной мере не выразят благодарности за ваш героический подвиг. Мы навсегда в неоплатном долгу перед вами», — написал Андрей Алексеев.

В публикации уточняется, что выбор именно этого стихотворения обусловлен особым значением произведений, созданных непосредственными участниками войны. Алексеев отметил, что память о подвиге советских солдат должна сохраняться и передаваться новым поколениям, чтобы подвиг героев никогда не был забыт.

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Вице-губернатор и руководитель аппарата губернатора Курганской области Андрей Алексеев поздравил жителей региона с Днем Победы, опубликовав в своих социальных сетях видеоролик. В нем в память о Великой Победе политик прочитал стихотворение белорусского поэта-фронтовика Миколы Сурначева. Об этом чиновник сообщил на своей странице в соцсетях. «После войны было много произведений, посвященных Победе. Но строки, написанные в военные годы солдатами, которые испытали на себе все ужасы той самой страшной, самой жестокой, разрушительной войны, вызывают особые чувства. В память о Великой Победе решил прочитать стихотворение белорусского поэта-фронтовика Миколы Сурначева. Он написал его в 1942 году. А в апреле 45-го пал смертью храбрых под Берлином, не дожив до Победы совсем немного. Дорогие наши ветераны, никакие слова в полной мере не выразят благодарности за ваш героический подвиг. Мы навсегда в неоплатном долгу перед вами», — написал Андрей Алексеев. В публикации уточняется, что выбор именно этого стихотворения обусловлен особым значением произведений, созданных непосредственными участниками войны. Алексеев отметил, что память о подвиге советских солдат должна сохраняться и передаваться новым поколениям, чтобы подвиг героев никогда не был забыт.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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