Вице-губернатор и руководитель аппарата губернатора Курганской области Андрей Алексеев поздравил жителей региона с Днем Победы, опубликовав в своих социальных сетях видеоролик. В нем в память о Великой Победе политик прочитал стихотворение белорусского поэта-фронтовика Миколы Сурначева. Об этом чиновник сообщил на своей странице в соцсетях.
«После войны было много произведений, посвященных Победе. Но строки, написанные в военные годы солдатами, которые испытали на себе все ужасы той самой страшной, самой жестокой, разрушительной войны, вызывают особые чувства. В память о Великой Победе решил прочитать стихотворение белорусского поэта-фронтовика Миколы Сурначева. Он написал его в 1942 году. А в апреле 45-го пал смертью храбрых под Берлином, не дожив до Победы совсем немного. Дорогие наши ветераны, никакие слова в полной мере не выразят благодарности за ваш героический подвиг. Мы навсегда в неоплатном долгу перед вами», — написал Андрей Алексеев.
В публикации уточняется, что выбор именно этого стихотворения обусловлен особым значением произведений, созданных непосредственными участниками войны. Алексеев отметил, что память о подвиге советских солдат должна сохраняться и передаваться новым поколениям, чтобы подвиг героев никогда не был забыт.
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